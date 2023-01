El pasado 10 de enero por la noche se realizaron los Golden Globes, evento que reconoce a las mejores películas de cines y televisión, también a las series más sobresalientes y a los actores que participan en ellas y han llamado la atención con su actuación.

Si todavía no viste las producciones ganadoras y quieres hacerlo pronto, te alegrará saber que muchas de esas películas y series se encuentran en streaming. A continuación, te contamos la plataforma.





Cine





Mejor película (drama)

The Fabelmans: es una cinta que cuenta la historia de un joven que ha descubierto un secreto familiar que cambiará su mundo, pero que también hará que se involucre más con el cine. El largometraje todavía no está en streaming.





Mejor Actriz (drama)

TÁR: trata sobre la música Lydia Tár (interpretada por Cate Blanchett) La película todavía no está en streaming.





Mejor Actor (drama)

Elvis: el largometraje es sobre la relación del artista con su mánager que muchos dicen hacía un buen trabajo, pero no trataba bien al cantante. El personaje es interpretado por Austin Butler y puedes ver la cinta en HBO Max.





Mejor película en lengua no inglesa

Argentina, 1985: cuenta la historia de un grupo de abogados que investiga y lleva a juicio a los responsables de la dictadura cívico-militar que afectaba a Argentina. La cinta está en Prime video.





Mejor película (musical o comedia)

The Banshees of Inisherin: trata sobre dos amigos que se conocen de toda la vida, pero su amistad se ve afectada cuando uno de ellos decide cortar la relación. La cinta todavía no está en streaming.





Mejor interpretación para una actriz en una película (musical o comedia)

Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo: una mujer (Michelle Yeoh) que vive una vida normal de forma inesperada adquiere poderes que le permiten moverse a otros universos para salvar a su mundo. La cinta está en Apple Tv.





Mejor interpretación para un actor en una película (musical o comedia)

The Banshees of Inisherin: trata sobre dos amigos (uno de ellos es Colin Farrell) que se conocen de toda la vida, pero su amistad se ve afectada cuando uno de ellos decide cortar la relación. La cinta todavía no está en streaming.





Mejor película animada

Pinocho de Guillermo del Toro: la película es una adaptación del cuento de Carlo Collodi, aunque tiene algunos personajes diferentes que los realizadores decidieron incluir.





Mejor interpretación para una actriz de reparto en cualquier película

Black Panther: Wakanda Forever: cuenta cómo los habitantes de Wakanda viven ahora que su líder Pantera Negra ha fallecido producto de una enfermedad difícil de curar. Angela Bassett interpreta a la madre de Pantera Negra.





Mejor interpretación de un actor de reparto en cualquier película

Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo: trata sobre una mujer que vive una vida normal de forma inesperada adquiere poderes que le permiten moverse a otros universos para salvar a su mundo. La cinta está en Apple Tv. Ke Huy Quan interpreta al esposo de la heroína.





Mejor director de película

The Fabelmans: es una película que cuenta la historia de un joven que ha descubierto un secreto familiar que cambiará su mundo, pero que también hará que se involucre más con el cine. El largometraje todavía no está en streaming. La cinta es dirigida por Steven Spielberg.





Mejor guion de película

The Banshees of Inisherin: trata sobre dos amigos (uno de ellos es Colin Farrell) que se conocen de toda la vida, pero su amistad se ve afectada cuando uno de ellos decide cortar la relación. La cinta todavía no está en streaming. El guion ha sido realizado por Martin Mcdonagh.





Mejor banda sonora original para película

Babylon: trata sobre los excesos que unos jóvenes soñadores del mundo de la actuación viven. Justin Hurwitz ganó por su trabajo en la cinta.





Mejor canción original de una película

RRR: la cinta es sobre dos revolucionarios que se enfrentan a los colonizadores británicos en la década de 1920. La canción ganadora es “Naatu Naatu” por M.M. Keeravani/ Lyrics By: Kala Bhairava, Rahul Sipligunj, el largometraje está en Netflix.





Series





Mejor serie de televisión (drama)

House Of The Dragon: la serie trata sobre la asunción al trono de Viserys Targaryen, pero que a falta de un heredero hombre va a tener que elegir a la persona que ocupe su lugar en el Trono de Hierro luego de su fallecimiento. Puedes ver la producción en HBO Max.





Mejor actor en una serie limitada, antología o película para televisión

Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer: el personaje principal es interpretado por Evan Peters que en la serie es el asesino Dahmer, quien mató a varias personas y en algunos casos se comió sus cuerpos.





Mejor actor de reparto para una serie limitada o película para televisión

Black Bird: es una serie que está en Apple TV y que cuenta la historia de un traficante que es encarcelado y trata de obtener su libertad haciendo que un psicópata confiese la ubicación de una de sus víctimas. El actor Paul Walter Hauser interpreta a Keene.





Mejor actor de televisión - Serie musical o comedia

The Bear: cuenta la historia de Carmen, quien debe volver a su hogar para dirigir el negocio familiar porque su hermano se suicida. Jeremy Allen White es el ganador por su papel en la serie y la producción se encuentra en Star Plus.





Mejor serie musical o comedia

Abbott Elementary: es una serie sobre un grupo de profesores que navegan por el sistema público de las escuelas de Filadelfia. La producción está en Star Plus.





Mejor actriz en una serie limitada, antología o película para televisión

The Dropout: la cinta es sobre Elizabeth Holmes, la fundadora de una startup que prometía revolucionar los servicios médicos pero las cosas no acaban de forma positiva para ella. El papel es interpretado por Amanda Seyfried. La serie se encuentra en Star Plus.





Mejor actriz de reparto en una serie limitado o película de televisión

The White Lotus: es una serie sobre un grupo de millonarios que se encuentran de vacaciones. La producción está en HBO Max y Jennifer Coolidge ganó la categoría gracias a su trabajo.





Mejor interpretación para una actriz en una serie de televisión (drama)

Euphoria: es una serie sobre un grupo de adolescentes que debe lidiar con los problemas típicos de la edad. La producción está en HBO Max y Zendaya ganó la categoría gracias a su papel.





Mejor interpretación para un actor en una serie de televisión (drama)

Yellowstone: es una serie sobre el propietario de un rancho que inicia una lucha contra una reserva india y contra el gobierno federal porque desean expandir el parque que está al lado de su propiedad. La producción está en Paramount Plus. Kevin Costner ganó por su trabajo en la producción.





Mejor interpretación para una actriz en una serie de televisión (musical o comedia)

Abbott Elementary: es una producción sobre un grupo de profesores que navegan por el sistema público de las escuelas de Filadelfia. La producción está en Star Plus y Quinta Brunson ganó un Golden Globes por su actuación.





Mejor serie limitada de televisión, antología o película para televisión

The White Lotus: es una serie sobre un grupo de millonarios que se encuentran de vacaciones. La producción está en HBO Max.





Mejor interpretación para una actriz de reparto en una serie comedia musical o drama de televisión

Ozark: cuenta la historia de un contador que luego de una mala acción por parte de su socio decide mudarse con su familia a Ozark en Missouri, en el sitio se dedica al lavado de activos de un cártel mexicano. Julia Garner gana en la categoría por su papel en la serie.





Mejor interpretación para un actor de reparto en una serie comedia musical o drama de televisión

Abbott Elementary: cuenta la historia de un grupo de profesores que navegan por el sistema público de las escuelas de Filadelfia. La producción está en Star Plus y Tyler James Williams ganó en la categoría.