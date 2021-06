Sin duda la Dra. Callie Torres es uno de los personajes más queridos de “Grey’s Anatomy”, tanto que algunos fanáticos del drama médico todavía piden su regreso. La actriz encargada de darle vida durante diez temporadas fue Sara Ramirez, quien abandonó la serie de ABC en el 2016.

A lo largo de las diez temporadas, la cirugía ortopédica enfrentó y superó varias dificultades profesionales y personales. Pasó por dos matrimonios fallidos, las personas más importantes de su vida casi mueren en un accidente automovilístico y perdió al padre de su hija en dicho suceso.

En la segunda temporada de “Grey’s Anatomy”, Callie se casó con George O’Malley, pero unos meses después se divorció tras una infidelidad. Luego, salió con la Dra. Erica Hahn aunque la relación tampoco duró mucho.

En la quinta entrega de la ficción creada por Shonda Rhimes, Callie conoció a la Dra. Arizona Robbins, y dos temporadas después la cirugía ortopédica quedó embarazada de Sofía de su mejor amigo, el Dr. Mark Sloan. Tras el accidente donde Mark y Lexie fallecieron y Arizona perdió una pierna, Torres fue traicionada por su pareja.

¿QUÉ LECCIONES DE VIDA DE DEJÓ CALLIE TORRES?

Según reportó Cheat Sheet, en el blog de “Grey’s Anatomy”, Sara Ramírez contó que la vida de Callie es drásticamente diferente a la de ella. “Siempre estoy muy agradecido cuando voy a casa porque mi vida no podría ser más diferente a la de Callie Torres. Esa es la gracia salvadora en todo esto, que mi vida real es todo lo contrario de lo que está pasando Callie. No podría estar más feliz por eso. ¡Gracias a Dios por eso!”

A pesar de que no se parece a su personaje, la actriz de 45 años señaló que aprendió varias cosas mientras interpretaban a Callie. Que su personaje fuera parte de la comunidad LGBTQ hizo a Ramírez más “valiente”.

“¡He aprendido mucho! Cómo perseverar. Cómo ser fuerte y vulnerable. Es tan intenso por lo que está pasando en este episodio. Ella realmente me ha enseñado el valor de la familia y que la familia no siempre se define de una manera sencilla. La familia puede significar muchas cosas diferentes para diferentes personas. Callie, que es un personaje que también forma parte de la comunidad LGBTQ, también me ha enseñado mucha valentía frente al miedo”.