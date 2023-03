El rapero y empresario Curtis “50 Cent” Jackson compartió hace unas semanas un teaser de GTA Vice City, lo cual fue interpretado como el regreso de la pasada franquicia en un nuevo juego para la actual generación de consolas, PS5 y Xbox Series X. No obstante, la publicación en redes sociales no llegó acompañada de contenido sobre esta nueva colaboración, sino solo un breve mensaje de “lo explicaré más tarde...”.

Tras una larga espera, el medio Deadline confirmó que el rapero busca expandir su emporio de series de televisión con una serie basada en el popular videojuego GTA Vice City. Aclaran, por supuesto, que el nombre de la producción todavía no se ha definido.

Paramount+ ha fichado a Chad Stahelski (John Wick) como productor ejecutivo y director, y se indica que es una idea original de Darnell Metayer (Transformers: Rise of the Beasts ) y Josh Peters (Transformers: Rise of the Beasts).

Sinopsis oficial de la serie de GTA Vice City

“Tres amigos y ex soldados que regresan a su ciudad natal de Miami a mediados de los años 80 después de haber sido dados de baja deshonrosamente del ejército por su participación en el escándalo de Irán Contra.

Deshonrados, desplazados y olvidados por el país al que servían y sin buenas perspectivas laborales, los tres amigos se asocian con un misterioso inmigrante colombiano, uniendo sus necesidades financieras y ambiciones criminales para formar un equipo de atracos. Motivados por el ‘verde estadounidense’, recorren un camino violento y peligroso en busca del sueño americano”.

Los rumores indican que no se adaptará la historia del videojuego, sino que se tomarán elementos del mismo y que se introducirán a nuevos protagonistas. Será una serie policial y de crimen, al mismo estilo de los juegos de Rockstar Games.

