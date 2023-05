“Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ (”Guardians of the Galaxy Vol. 3″ en su idioma original) es la película número 32 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU por su siglas en inglés) y sigue al equipo mientras intenta defender el universo y proteger a uno de los suyos, que es perseguido por los ecos de su turbulento pasado.

Escrita y dirigida por James Gunn, la tercera película de la saga está protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Sean Gunn, Sylvester Stallone, Will Poulter, Chukwudi Iwuji y Maria Bakalova.

“Guardianes de la galaxia 3″ tuvo su estreno mundial en Disneyland París el 22 de abril de 2023, se estrenará en Estados Unidos el 5 de mayo y estará disponible en los cines de Latinoamérica desde el 4 de mayo. Pero ¿cuándo llegará a Disney Plus?

Zoe Saldaña vuelve como Gamora en la película "Guardianes de la Galaxia vol.3" (Foto: Marvel Studios)

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE “GUARDIANES DE LA GALAXIA 3″ EN DISNEY PLUS?

Disney Plus aún no ha anunciado cuándo estará disponible “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ en su plataforma de streaming. Aunque aún es pronto para que se revele la fecha de estreno, se estima que la nueva película de la Fase Cinco del MCU llegue a mediados del 2023.

Como señala Screen Rant, las películas de la Fase 4 de MCU se unieron al catálogo de Disney+ al menos 45 días después de su lanzamiento en los cines. Además, considerando que el promedio del tiempo de espera es de 65 días, la nueva película estará disponible a principios de julio de 2023.

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania” llegó a Disney Plus 89 días después de su estreno en los cines, así que la tercera entrega de “Guardianes de la Galaxia” podría seguir el mismo camino. Por lo pronto, solo queda esperar el anuncio oficial.

Dave Bautista regresa como Drax el Destructoren la tercera película de "Guardianes de la Galaxia" (Foto: Marvel Studios)

¿DE QUÉ TRATA “GUARDIANES DE LA GALAXIA 3″?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Marvel, en “Guardians of the Galaxy Vol. 3″, “nuestra querida banda de inadaptados se está asentando en Knowhere. Pero no pasa mucho tiempo antes de que sus vidas se vean alteradas por los ecos del turbulento pasado de Rocket.

Peter Quill, aún conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo a su alrededor en una peligrosa misión para salvar la vida de Rocket, una misión que, si no se completa con éxito, podría conducir al final de los Guardianes tal como los conocemos”.