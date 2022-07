La novena película de Quentin Tarantino acaba de llegar a la plataforma de streaming Netflix, la más reciente de su carrera plagada de joyas del cine como “Perros de reserva”, “Pulp Fiction”, entre otras. La cinta reconstruye un hecho que marcó la década de los 60 por su violencia y protagonistas, los cuales hasta el día de hoy son recordados.

La cinta, además, fue un éxito de taquilla al recaudar más de 374 millones en las salas de cine, superando ampliamente los 90 millones que tuvo como presupuesto para su realización.

Nos estamos refiriendo a “Había una vez en Hollywood” (“Once Upon a Time in Hollywood” en su idioma original), una película aparecida en 2019 que tuvo su estreno en el Festival de Cine de Cannes, bajo los papeles protagónicos de Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt, entre otros. Conoce más de la producción cinematográfica y desde cuándo puedes verla en el catálogo de Netflix.

Margaret Qualley y Brad Pitt, quien está de camisa amarilla, en una escena de la cinta (Foto: Columbia Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD”?

La película se centra, primero, en Rick Dalton, un actor de Hollywood cuya carrera entra en decadencia. Él cree que se debe a la juventud que se le escapa de las manos. A pesar de las opciones para resurgir, como actuar en westerns, el artista se niega a hacerlo.

Mientras que piensa en lo que será su futuro, frecuenta a su amigo Cliff Booth, quien hace de su doble. El veterano de la Segunda Guerra Mundial también se encuentra estancado en su carrera, sobre todo por los rumores de que habría asesinado a su esposa.

Lo único violento que se le recuerda es haber golpeado a Bruce Lee en el set de una película, de la cual lo sacaron tras el enfrentamiento con el recordado actor. De esta manera, tanto Dalton como Booth compartirán más tiempo juntos e intentarán acercarse a Sharon Tate y Roman Polanski, quienes se mudan al costado de la casa del primero.

De esta manera, “Había una vez en Hollywood” es una cinta que recompone lo que sucedió realmente en el histórico asesinato de Tate, a manos Charles Manson y sus súbditos. Tarantino toma la ficción para darle otro giro al pasado, recomponiendo también la década de los 60 en Los Ángeles, Estados Unidos.

DiCaprio llorando en la cinta (Foto: Columbia Pictures)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD”?

Leonardo DiCaprio como Rick Dalton

Brad Pitt como Cliff Booth

Margot Robbie como Sharon Tate

Emile Hirsch como Jay Sebring

Margaret Qualley como Pussycat

Timothy Olyphant como James Stacy

Julia Butters como Trudi Fraser

Austin Butler como Charles Tex Watson

Dakota Fanning como Lynette Squeaky Fromme

Bruce Dern como George Spahn

Mike Moh como Bruce Lee

Al Pacino como Marvin Schwartz

¿CÓMO VER “HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD”?

La cinta “Había una vez en Hollywood” de Quentin Tarantino se encuentra disponible, desde el viernes 1 de julio, en la plataforma de streaming Netflix. Para ver la cinta de manera online, puedes hacer click en este enlace.

TRÁILER DE “HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD”

MÁS INFORMACIÓN DE “HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD”

DATOS SOBRE “HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD”

Título original: Once Upon a Time in Hollywood

Once Upon a Time in Hollywood Año: 2019

2019 Duración: 160 min.

160 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Dirección: Quentin Tarantino

Quentin Tarantino Guion: Quentin Tarantino

Quentin Tarantino Fotografía: Robert Richardson

Robert Richardson Género: Comedia dramática, cine de humor negro