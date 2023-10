Halloween es la fecha perfecta para ver algunas películas animadas con temáticas muchas más oscuras, que se alejan de las tradicionales obras infantiles creadas bajo este formato. En ese sentido, nos propusimos reunir 10 de las mejores cintas de animación que puedes disfrutar en esta celebración. ¡Esperamos que sean parte de tu próxima maratón!

Vale precisar que la mayoría de títulos seleccionados son aptos para ver en familia, pero es recomendable que los niños tengan la supervisión de un adulto por si alguna de las historias los impacta más de la cuenta.

Asimismo, no deberás de preocuparte por buscar las producciones vía streaming, ya que nos encargamos de señalar la plataforma en la que se encuentra cada proyecto. Ahora sí, ¡vamos con el listado!

LAS PELÍCULAS ANIMADAS QUE PUEDES VER EN HALLOWEEN

10. “Wendell and Wild” (2022)

“Wendell y Wild” es una película de Henry Selick, uno de los grandes maestros del stop-motion. El film cuenta con un guion elaborado por Jordan Peele y el propio director.

¿De qué trata? Dos malévolos demonios hacen un trato con una adolescente fanática del punk para escapar del Inframundo y hacer realidad sus sueños en la Tierra de los Vivos.

¿Cómo ver “Wendell and Wild”? Está disponible a nivel internacional a través de Netflix.

9. “Monster House” (2006)

“Monster house - La casa de los sustos” es un clásico de esta celebración. El film está dirigido por Gil Kenan y escrito por Dan Harmon, Rob Schrab y Pamela Pettler.

¿De qué trata? Tres amigos se proponen exponer los terrores de una casa abandonada que parece tener vida propia y un deseo intenso de devorar personas.

¿Cómo ver “Monster House”? Disponible en Latinoamérica a través de Netflix; en España, vía Movistar Plus; y en Estados Unidos, desde Hulu.

8. “Paranorman” (2012)

“El alucinante mundo de Norman” está dirigido por Chris Butler y Sam Fell. En su año de estreno, este largometraje de la productora Laika obtuvo una nominación al Óscar a Mejor Película de Animación.

¿De qué trata? Los aterrorizados habitantes de un pueblo asediado por zombis solo pueden pedir ayuda al incomprendido Norman, un joven que sabe hablar con los muertos. Pero este, para salvar a su pueblo de una antigua maldición, no sólo tendrá que enfrentarse con zombis, sino también con brujas y, sobre todo, con un grupo de adultos subnormales.

¿Cómo ver “Paranorman”? Puedes adquirirla a través de iTunes y/o Google Play.

7. “Frankenweenie” (2012)

Es la primera de las películas de Tim Burton de la lista, con un elenco en el que destacan Catherine O’Hara, Martin Short, Atticus Shaffer y Winona Ryder.

¿De qué trata? Cuando el pequeño perro Sparky fallece, Víctor (su amo y amigo) trata de usar diversas técnicas científicas para intentar revivir al animal, y traerlo de vuelta al mundo de los vivos, todo ello mediante algunos ajustes corporales.

¿Cómo ver “Frankenweenie”? Está disponible a nivel internacional a través de Disney Plus.

6. “The Legend of Sleepy Hollow” (1949)

Este icónico cortometraje de los directores Clyde Geronimi, Jack Kinney y James Algar también es conocido como “The Adventures of Ichabod and Mr. Toad” y “La leyenda de Sleepy Hollow y el Señor Sapo”.

¿De qué trata? En un agradable pueblo de Sleepy Hollow, situado a las afueras del estado de Nueva York, llega el singular profesor Ichabod Crane, que se enamorará perdidamente de la bella Katrina van Tassel. La aparición del fantasma del llamado Jinete sin Cabeza durante la noche de la víspera del día de Todos los Santos convertirá la estancia de Ichabod Crane en una tortura .

¿Cómo ver “The Legend of Sleepy Hollow”? Está disponible a nivel internacional a través de Disney Plus.

5. “Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit” (2005)

“Wallace y Gromit - La maldición de los vegetales” es un film dirigido por Nick Park y Steve Box, bajo las firmas de Aardman y DreamWorks Animation. Fue ganador del premio Óscar.

¿De qué trata? Se acerca el Concurso Anual de Verduras Gigantes y se desata una “vegetalmanía” en el pueblo de Wallace y Gromit. Los dos amigos, se están haciendo de oro con su invento, el sistema “Anti-Pesto”, una forma humanitaria de controlar a los conejos que intentan invadir los preciados huertos. De pronto, todo se viene abajo cuando una enorme, misteriosa y voraz “bestia” empieza a aterrorizar al vecindario, atacando los huertos de noche.

¿Cómo ver “Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit”? Disponible en Latinoamérica a través de HBO Max; en España, vía SkyShowTime; y en Estados Unidos, desde Netflix.

4. “Coraline” (2009)

“Coraline y la puerta secreta” (conocida también como “Los mundos de Coraline”) es otra gran obra de Henry Selick, basada en la novela de Neil Gaiman. En el reparto, destaca la voz de la famosa Dakota Fanning.

¿De qué trata? La cinta nos narra la historia de Coraline, una jovencita que descubre en su nueva casa una puerta secreta y decide abrirla. Al hacerlo, se encuentra con una vida paralela a la que ella tiene. A primera vista, es un hogar ideal... pero pronto tendrá el gran reto de regresar a casa.

¿Cómo ver “Coraline”? Puedes adquirirla a través de iTunes y/o Google Play.

3. “Corpse Bride” (2005)

“El cadáver de la novia” (“La novia cadáver”) es una película de Tim Burton y Mike Johnson, protagonizada por las versiones animadas de Johnny Depp y Helena Bonham Carter.

¿De qué trata? Cuenta la historia de Victor, un joven que es llevado de repente al infierno, donde se casa con una misteriosa Novia Cadáver. Esto, mientras que su verdadera novia, Victoria, lo espera en el mundo de los vivos.

¿Cómo ver “Corpse Bride”? Está disponible a nivel internacional a través de HBO Max.

2. “Perfect Blue” (1997)

“Perfect Blue” es una de las obras maestras de Satoshi Kon, quien adaptó la novela de Yoshikazu Takeuchi a la gran pantalla.

¿De qué trata? Una cantante pop abandona su carrera para convertirse en actriz, pero poco a poco se vuelve loca cuando empieza a ser acosada por un fan obsesionado y lo que parece ser un fantasma de su pasado.

¿Es apta para niños? NO.

¿Cómo ver “Perfect Blue”? Disponible en España vía Movistar Plus; y en Estados Unidos, desde AMC+.

1. “The Nightmare Before Christmas” (1993)

La lista es liderada por esta joya dirigida por Henry Selick y producida por Tim Burton. Desde su lanzamiento, “El extraño mundo de Jack” (”Pesadilla antes de Navidad”) fue un clásico instantáneo para celebraciones como Halloween y Navidad.

¿De qué trata? Cuando Jack Skellington, el Señor de Halloween, descubre la Navidad, se queda fascinado y decide mejorarla. Sin embargo, su visión de la festividad es totalmente contraria al espíritu navideño. Sus planes incluyen el secuestro de Santa Claus y la introducción de cambios bastante macabros. Sólo su novia Sally es consciente del error que está cometiendo.

¿Cómo ver “The Nightmare Before Christmas”? Está disponible a nivel internacional a través de Disney Plus.