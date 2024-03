La temporada 2 de “Halo” ha superado las expectativas de los seguidores del famoso videojuego del mismo nombre, creado por Bungie y 343 Industries. Después de episodios llenos de intensidad, donde el Equipo Plateado y otros soldados de las Naciones Unidas de la Tierra luchan contra los extraterrestres conocidos como el Pacto, nos acercamos al emocionante cierre en el episodio 8. Este esperado desenlace llegará el 21 de marzo en Paramount+. Aquí exploramos los eventos y elementos de la fuente original que podrían ser adaptados, junto con una predicción de cómo podría concluir esta temporada épica.

Desde la primera temporada, sabemos que la serie de “Halo”, a diferencia de otras adaptaciones de videojuegos como “The Last of Us” o “The Walking Dead”,es una historia independiente no canónica inspirada en la franquicia del juego.

Entonces, para el episodio 8 de la segunda entrega, titulado “Halo”, no podemos decir que va a finalizar con un evento exactamente igual a otro dentro de la franquicia, pero, por lo que he visto en capítulos anteriores y en el avance de lo que está por venir, tengo una fuerte sospecha acerca de un elemento muy importante del primer videojuego.

Antes de seguir, mira el tráiler del episodio 8, temporada 2 de “Halo”.

LA TEMPORADA 2 DE “HALO” ADAPTARÁ ESTO DE LOS VIDEOJUEGOS

Es posible que el episodio final de la temporada 2 de “Halo” nos sorprenda con la aparición de un antiguo conocido: “The Flood” (La Inundación). Esta especie alienígena es familiar para los jugadores del videojuego y se caracteriza por su fuerza extrema y su capacidad de propagación, lo que podría alterar por completo esta línea temporal creada por la serie.

Con la posible llegada de “The Flood”, la dominancia del Pacto podría verse amenazada y la humanidad podría encontrar una oportunidad para sobrevivir.

La primera vez que aparece The Flood, una especie alienígena parasitaria, en la franquicia fue en "Halo: Combat Evolved" (Foto: 343 Industries)

En el universo de “Halo”, se habla de que los organismos de “The Flood” son parasitarios y pueden ser imparables si son liberados en el lugar equivocado. Sin embargo, existe la posibilidad de que haya alguien capaz de controlar su propagación.

En el primer videojuego, “Halo: Combat Evolved”, que se lanzó en el 2001 este organismo atacó tanto al Pacto como a la humanidad, cuando hizo su aparición estelar. Sin embargo, esto ocurre en un contexto diferente, por lo que podemos asumir que la serie podría tomar este concepto y adaptarlo a su conveniencia narrativa.

A medida que nos acercamos al final de la temporada, podemos especular que la serie podría terminar con una de las partículas de “The Flood” ingresando al cuerpo de uno de los humanos, ya sea James Zerson o Margaret Parangosky. Esta impactante escena podría dejar el camino abierto para una emocionante tercera temporada.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que la serie decida guardar esta carta para la próxima temporada, lo que podría servir para que los humanos comprendan mejor la naturaleza de “Halo” y cómo debe utilizarse. En cualquier caso, el episodio final promete ser emocionante y dejará a los espectadores ansiosos por más.