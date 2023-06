Harrison Ford es un actor estadounidense conocido mundialmente gracias a su interpretación de Han Solo en Star Wars y a su papel de Indiana Jones en la saga homónima que el próximo 29 de junio estrenará su quinta película y que también será la despedida del actor hacia el personaje que ha acompañado a muchas generaciones desde que estrenó su primer cinta en 1981.

Es así como en el marco del estreno de “Indiana Jones y el dial del destino”, el actor junto a sus compañeros ha participado en conferencias de prensa con diferentes medios, Depor estuvo presente en uno de ellos. En los eventos, Ford ha compartido muchas revelaciones, entre ellas por qué decidió volver a interpretar al Dr. Jones y su agradecimiento a Tom Selleck.

¿Cómo y qué hizo que decidieras interpretar nuevamente a Indiana Jones?

“Bueno, siempre he querido completar la historia y verlo hacia el final de su carrera (refiriéndose a Indiana Jones), hacia incluso el final de su vida. Entonces, teníamos un guion muy bueno que a Jim y a los coautores se les ocurrió a los coautores, y ese fue el estímulo para continuar con el proyecto. Me emocioné mucho cuando leí el guion que Jim y los hermanos Butterworth habían realizado. Así que, no había ninguna barrera para decir no a otro capítulo de su historia”, indica Harrison.

Por otro lado en una entrevista con Deadline en el Taormina Film Festival antes de la premier de la película Italia, Harrison agradeció a Tom Selleck por dejar el papel y de esa forma él fuera elegido, ya que era la segunda opción.

“Tom Selleck tenía el trabajo, pero también incurrió en la obligación de hacer una serie de televisión y no pudo romper ese contrato. Me convertí en la segunda opción y estoy muy agradecido con él. Gracias, Tom. Si estás escuchando, gracias de nuevo”, comenta Ford.

Y es que Selleck había sido inicialmente elegido para interpretar a Indiana Jones, pero tuvo que renunciar al papel porque sería parte del elenco de Magnum, P.I. y la CBS, canal que transmitió la serie no le permitía romper el contrato.

“Indiana Jones y el dial del destino”

¿Cuándo se estrena “Indiana Jones y el dial del destino” en los cines de Perú?

La cinta que tiene en su elenco nuevamente a Harrison Ford llega a los cines de Perú y otros países el jueves 29 de junio y tiene una duración de 100 minutos.

¿Cuál es el argumento de “Indiana Jones y el dial del destino”?

Indiana Jones 5, película que también significa el adiós Harrison Ford a la saga trata sobre cómo el arqueólogo debe enfrentarse a Voller, es un ex funcionario nazi que ahora trabaja para la NASA en el programa de alunizaje del Apolo.

Reparto de “Indiana Jones y el dial del destino”

Harrison Ford (Indiana Jones)

Phoebe Waller-Bridge (Helena)

Mads Mikkelsen (Voller)

Antonio Banderas (Renaldo)

John Rhys-Davies (Sallah Faisel el-Kahir)

Boyd Holbrook (Klaber)

Toby Jones (Basil)

Thomas Kretschmann (coronel Weber)

Sam Sharma (Bidder)

Shaunette Renée Wilson (Mason, un agente del gobierno)

Tráiler de “Indiana Jones y el dial del destino”