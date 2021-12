“Harry Potter: Regreso a Hogwarts” es una reunión que conmemora el 20º aniversario del inicio de la franquicia en el cine, y donde Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson se reunirán con el director Chris Columbus y algunos otros miembros del elenco de las ocho películas de la saga.

Aunque los protagonistas del especial de HBO Max hablarán de todo lo bueno que surgió a raíz de la franquicia, también analizarán aspectos negativos como la perdida de la privacidad y la fama que recibieron a tan corta edad.

El rodaje de “Harry Potter: Return to Hogwarts” duró tres días y se llevó a cabo en los estudios donde se realiza el tour The Making of Harry Potter en Londres. El programa fue producido por el departamento Unscripted Television, los responsables de la reunión de “Friends”.

Este es el póster del especial de “Harry Potter: Return to Hogwarts” (Foto: HBO Max)

¿CÓMO VER “HARRY POTTER: REGRESO A HOGWARTS”?

“Harry Potter: Regreso a Hogwarts” se estrenará el 1 de enero de 2022 en HBO Max. El especial tendrá una duración de 90 minutos y contará con los protagonistas de la saga y otros miembros del elenco y del equipo de producción.

Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Robbie Coltrane, Jason Isaacs, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Ian Hart y Evana Lynch también serán parte del evento.

¿QUÉ PASARÁ EN “HARRY POTTER: REGRESO A HOGWARTS”?

WarnerMedia anunció que este especial será parecido al de “Friends” y “El príncipe del rap” (The Fresh Prince of Bel-Air), es decir, recreará icónicos escenarios de la franquicia, al tiempo de contar anécdotas y detalles nunca antes revelados de boca de sus mismos protagonistas.

El especial “honrará la magia detrás de la realización de las películas y a la hermosa familia creada en los estudios de Warner Bros. en Londres hace dos décadas”. Tom Ascheim, presidente de Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics, comentó: “Ha sido un viaje increíble desde el debut de la película ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ y haber sido testigo de cómo ha evolucionado hasta este notable universo interconectado, ha sido mágico, por decir lo mínimo”.