“Harry Potter y la cámara secreta” (Harry Potter and the Chamber of Secrets) es una película dirigida por Chris Columbus y que está basada en el segundo libro de J.K. Rowling que cuenta la historia del segundo año de Harry Potter y sus amigos.

En el 2022, la cinta cumple 20 años de su estreno y debido a ello desde el 24 de noviembre ha vuelto a los cines. Es decir puedes ver nuevamente la secuela de Harry Potter y la piedra filosofal en la pantalla grande.

Así que es mejor que aproveches el fin de semana para acudir al cine más cercano a tu casa y puedas disfrutar de esta interesante historia que cuenta con miles de fanáticos alrededor del mundo.

Asimismo, no te olvides quedarte hasta que acaben los créditos de la película porque cuando finalicen vas a poder ver una escena extra, así como lees. Ese dato probablemente no sabías, ya que cuando transmiten la cinta por televisión no suelen incluirla.

En ese contexto, a continuación, te contamos de qué trata ese clip y también en qué cines puedes encontrar disponible “Harry Potter y la cámara secreta”.





¿De qué trata la escena postcréditos?

Luego de finalizar los créditos de la cinta, las personas van a poder descubrir más sobre lo que ocurre con Gilderoy Lockhart (Kenneth Branagh) luego de su hechizo fallido por usar la varita rota de Ron, ya que se observa una libro que tiene como portada una fotografía del personaje utilizando una camisa de fuerza. Es decir, el exprofesor de Defensa contra las Artes Oscuros perdió la memoria y también tiene otros problemas mentales.





¿En qué cines puedes ver Harry Potter y la cámara secreta’?

La cinta se encuentra disponible en Cineplanet, Cinemark, Cinépolis y Cinerama. De acuerdo a las páginas web de los cines la película podrá ser vista hasta el miércoles 30 de noviembre.





¿De qué trata Harry Potter y la cámara secreta?

Harry cuenta los días para iniciar su segundo año en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, pero su regreso a clases podría tener algunos problemas debido a la visita de un elfo doméstico y también a los acontecimientos que están ocurriendo en la escuela.





¿En qué plataforma de streaming puedes ver Harry Potter y la cámara secreta?

Actualmente la película sobre el segundo año de Harry Potter aprendiendo magia se encuentra disponible en HBO Max. El servicio tiene planes de 30 soles (mensuales), 80 soles (por tres meses) y 255 soles (anuales).





Reparto de Harry Potter y la cámara secreta

Daniel Radcliffe (Harry Potter)

Rupert Grint (Ron Weasley)

Hermione Granger (Emma Watson)

Alan Rickman (Severus Snape)

Sean Biggerstaff (Oliver Wood)

Julie Walters (Molly Weasley)

John Cleese (Nick casi decapitado)

Kenneth Branagh (Gilderoy Lockhart)

Richard Griffiths (Vernon Dursley)

Jason Isaacs (Lucius Malfoy)

Tom Felton (Draco Malfoy)

Fiona Shaw (Petunia Dursley)

Shirley Henderson (Myrtle la llorona)

Maggie Smith (Minerva McGonagall)

Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid)

Richard Harris (Albus Dumbledore)

Matthew Lewis (Neville Longbottom)

Mark Williams (Arthur Weasley)

Harry Melling (Dudley Dursley)





