“Hasta los huesos” significa el regreso de Luca Guadagnino y Timothée Chalamet después de la celebrada “Call me by your name”. El director y el actor cuentan una nueva historia de amor, junto a Taylor Russell. Pero no se trata de una típica cinta romántica. Hay un tinte de terror: el color de la sangre.

“Bones and All”, como se le conoce en su título original, es una ficción que tiene a dos caníbales como protagonistas, ambos protagonizados por Chalamet y Russell. La cinta, además, está basada en la novela homónima de Camille DeAngelis que apareció con mucho éxito en 2015.

El filme tiene en su elenco a actores como Chloë Sevigny, Mark Rylance, André Holland, Michael Stuhlbarg, Jake Horowitz, David Gordon Green y Jessica Harper, entre otros. Se estrenó el 2 de setiembre en el Festival Internacional de Cine de Venecia, edición en la que recibió el León de Plata a mejor dirección.

¿Cuándo se estrenó “Hasta los huesos”? La cinta llegó a las salas estadounidenses el 18 de noviembre de 2022. Conoce aquí más de su trama y cómo será su lanzamiento en otras partes del mundo.

Los protagonistas de la película "Hasta los huesos" (Foto: Tenderstories)

¿DE QUÉ TRATA “HASTA LOS HUESOS”?

“Hasta los huesos” cuenta la historia de Maren y Lee, dos jóvenes caníbales que se conocen de manera casual y emprenden un viaje juntos para escapar de sus fantasmas.

La primera es una joven que ha aprendido a vivir fuera de la sociedad, después de descubrir su gusto por la carne humana en el instituto donde había empezado a estudiar, y su nuevo compañero es prácticamente un vagabundo.

La conexión entre ambos es inmediata y empiezan a cuestionarse sobre cómo han llevado su existencia hasta entonces, mientras van conociendo a otras personas en el camino, con un romance que aflora en cada plano de la historia.

Una escena romántica de "Hasta los huesos" (Foto: Tenderstories)

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “HASTA LOS HUESOS”?

La película “Hasta los huesos” se estrena a nivel internacional el viernes 2 de diciembre en las salas de cine. Todavía no se sabe si la cinta formará parte del catálogo de alguna plataforma de streaming. De ser así, probablemente se podrá mirar de manera online a partir de enero de 2023.

Aquí puedes ver el tráiler oficial de “Hasta los huesos”: