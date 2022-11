La cartelera peruana en diciembre contará con grandes sorpresas como el estreno de ‘Hasta los huesos’ (Bones and All), película que mezcla el género del terror con el romance. El largometraje es una adaptación cinematográfica del libro del mismo nombre escrito por Camille DeAngelis (novelista estadounidense) y que ha sido publicado en el 2016.

La película ha generado grandes expectativas entre los cinéfilos debido a que la historia es sobre Maren, una joven que está aprendiendo a sobrevivir en los márgenes de la sociedad y Lee, un vagabundo que cuando se conocen se enamoran.

El largometraje es dirigido por Luca Guadagnino (conocido por ser el director de Call Me by Your Name, cinta que estuvo nominada a Mejor película en los Premios Óscar 2018) y para la producción también participa Timothée Chalamet.

El actor de 26 años se ha vuelto un rostro muy popular en el cine desde que hizo su debut actoral en 2012. Timothée ha sido parte de producciones muy importantes como ‘Interstellar’, ‘Call Me by Your Name’, ‘Lady Bird’, ‘Mujercitas’, ‘Dune’, entre otras.

Para conocer más sobre ‘Hasta los huesos’, a continuación, te contamos el argumento, reparto, fecha de estreno, tráiler y otros datos de la cinta para que te animes a verla el día de proyección en cines.





¿Cuándo se estrena en cine ‘Hasta los huesos’?

La película dirigida por Luca Guadagnino, que combina los géneros gore y romance, y que está basada en el libro del mismo nombre de Camille DeAngelis llega a las salas de cine el 01 de diciembre. La cinta ha sido muy esperada debido a que mezcla el género de terror y también el romance.





¿En qué plataforma estará disponible ‘Hasta los huesos’?

La cinta todavía no tiene fecha de estreno en streaming, pero lo más probable es que llegue a HBO Max entre marzo y abril del 2023. Los meses alternativos son porque su estreno en cines recién va a ocurrir en diciembre del 2022.





¿De qué trata ‘Hasta los huesos’?

La película cuenta la historia de un primer amor: el de Maren (Taylor Russell), una joven que está aprendiendo a sobrevivir en los márgenes de la sociedad, y Lee (Timothée Chalamet), un marginado social errante e intenso. Ambos se unen en una larga odisea que los lleva por los pasajes ocultos, los caminos recónditos y las puertas traseras de la América de Ronald Reagan. Sin embargo, muy a pesar de sus esfuerzos, todos los senderos los guían de vuelta a sus terribles pasados.





Reparto de ‘Hasta los huesos’





Taylor Russell como Maren Yearly

Timothée Chalamet como Lee

Mark Rylance (Sully)

Michael Stuhlbarg (Jake)

André Holland (Francis Yearly)

David Gordon Green (Brad)

Jessica Harper

Chloë Sevigny

Francesca Scorsese

Anna Cobb

Jake Horowitz

Kendle Coffey como Sherry





Tráiler de ‘Hasta los huesos’









