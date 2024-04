“Heeramandi” (“Heeramandi: The Diamond Bazaar” en inglés y “Heeramandi: El bazar de los diamantes” en español) es una serie india de Netflix ambientada en el movimiento de independencia indio contra el Raj británico en la década de 1940 y se centra en la vida de los tawaifs que viven en el barrio rojo de Heera Mandi en Lahore, donde Mallikajaan gobierna una casa de élite de cortesanas y enfrenta a una nueva rival que amenaza su reinado. ¿Quieres conocer más detalles sobre el drama de época en hindi creado por Sanjay Leela Bhansali?

“‘Heeramandi’ tiene un lugar especial en mi corazón ya que ha estado conmigo durante 14 años. Para mí, el aspecto más atractivo de la narración es la oportunidad de representar personajes reales, especialmente mujeres, y retratar sus emociones con matices interesantes. Las mujeres de Heeramandi son reinas por derecho propio, y mi esfuerzo con esta historia es darle vida a estos personajes históricos con un enfoque moderno. Netflix hizo esto posible para nosotros al nutrir y hacer que un artista como yo se sintiera como en casa”, compartió Sanjay Leela Bhansali a través de What’s on Netflix.

“Heeramandi: The Diamond Bazaar”, escrita por Moin Baig y escrita por Bhansali y Mitakshara Kumar, cuenta con un elenco conformado por Manisha Koirala, Sonakshi Sinha, Aditi Rao Hydari, Richa Chadha, Sanjeeda Sheikh y Sharmin Segal.

Manisha Koirala interpreta a Mallikajaan en la serie india "Heeramandi" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “HEERAMANDI”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Heeramandi: El bazar de los diamantes” “explora la realidad cultural de Heeramandi, un distrito deslumbrante, a través de las historias de cortesanas y sus patrocinadores en el tumultuoso telón de fondo de la lucha por la libertad de la India de la década de 1940. Una mezcla de amor, traición, sucesión y política en las kothas (casa de las cortesanas)”.

¿CÓMO VER “HEERAMANDI”?

“Heeramandi: The Diamond Bazaar” se estrenará en Netflix el miércoles 1 de mayo de 2024, por lo tanto, para ver la nueva serie india solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “HEERAMANDI”

REPARTO DE “HEERAMANDI”

Manisha Koirala como Mallikajaan

Sonakshi Sinha como Fareedan

Aditi Rao Hydari como Bibbojaan

Richa Chadha como Lajjo

Sanjeeda Sheikh como Waheeda

Sharmin Segal como Alamzeb

Farida Jalal

Taha Shah Badussha como Tajdar

Fardeen Khan como Wali Mohammed

Adhyayan Suman como Zoravar

Shekhar Suman como Zulfikar]

Jason Shah

Indresh Malik como Ustaad

Shruti Sharma

Vaishnavi Ganatra como Waheeda joven

Nasirr Khan como Choudhry

Taha Shah Badussha interpreta a Tajdar en la serie india "Heeramandi", que se estrena el 1 de mayo (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “HEERAMANDI”?

“Heeramandi: El bazar de los diamantes”, que cuenta con Sanjay Leela Bhansali y Prerna Singh como productores ejecutivos, tiene un total de 8 episodios.

Bhansali contó al medio antes mencionado que fue un trabajo muy exigente. “He hecho 10 películas en 30 años. En los últimos años he hecho 3 películas y ahora hacer 8 episodios me hace sentir como ‘¿por qué me has hecho pasar?’ Hacer un espectáculo como ‘Heeramandi’ es muy exigente y muy difícil. Tienes que estar muy alerta porque hay muchas pistas”.

¿CUÁNDO SE GRABÓ “HEERAMANDI”?

La fotografía principal de “Heeramandi: The Diamond Bazaar”, producida por la compañia Bhansali Productions, se realizó entre junio de 2022 y junio de 2023. Al respecto, Sanjay Leela Bhansali señaló: “Durante el rodaje, puedes darte cuenta de que te has perdido ese plano crucial que era necesario para transmitir el aspecto clave de la historia. Tienes que volver constantemente al guión. En general, debes considerar que cuando trabajas en una serie web debes duplicar la cantidad de horas que dedicas en comparación con cuando estás haciendo una película. Es mucho más intenso, duro y exigente trabajar en una serie web. Le he dado lo mejor a ‘Heeramandi’. Ha venido desde dentro”.