“High School Musical: El Musical: La Serie” (High School Musical: The Musical: The Series) es una serie que se estrenó en el 2019 y está inspirada en la trilogía de películas de “High School Musical” que protagonizaron Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Corbin Bleu y Monique Coleman. El programa no es considerado una secuela, pero en la tercera y cuarta temporada aparecen algunos rostros conocidos.

La producción está ambientada en East High School, institución en la que se filmó la saga original. De acuerdo con el argumento, una antigua extra de las cintas, la Señorita Jenn, ahora es profesora de teatro en el colegio y decide aprovechar ese plus para crear producciones teatrales basadas en “High School Musical” y también en largometrajes de Disney.

En el 2023 llega a streaming la cuarta y última temporada de la serie, la cual tendrá grandes sorpresas para la audiencia. A continuación, te compartimos la fecha de estreno de la season final de “High School Musical: El Musical: La Serie”.

¿Cuándo estrena la cuarta temporada de “High School Musical: El Musical: La Serie”?

La nueva season de la serie y también la última de la producción estará disponible desde el miércoles 9 de agosto del 2023. Recuerda que en esta ocasión aparecerán rostros que probablemente ya conoces.

¿En qué plataforma de streaming estará disponible la cuarta temporada de “High School Musical: El Musical: La Serie”?

La producción podrá ser vista en Disney Plus, el servicio de streaming que tiene una gran variedad de películas, series y documentales que puedes disfrutar por un costo de 27.90 soles mensuales. La plataforma permite crear hasta 7 perfiles por cuenta, pero solamente se puede utilizar en 4 pantallas al mismo tiempo.

¿Cuántos capítulos tendrá la cuarta temporada de “High School Musical: El Musical: La Serie”?

La serie tendrá ocho episodios y todos estarán disponibles desde el día del estreno del show que es el 9 de agosto del 2023. En esta oportunidad, la producción no solamente se trata de que en el colegio realizarán otra obra de teatro.

¿Cuál es el argumento de la cuarta temporada de “High School Musical: El Musical: La Serie”?

Los recordados Wildcats regresan a East High porque en el lugar prepararán una producción teatral de “High School Musical 3: La Graduación”, pero en un inesperado giro de los acontecimiento todo cambia cuando se anuncia que la esperada película “High School Musical 4: The Reunion” se rodará en la escuela secundaria.

Reparto de la cuarta temporada de “High School Musical: El Musical: La Serie”

Joshua Bassett (Ricky)

Sofia Wylie (Gina)

Dara Reneé (Kourtney)

Julia Lester (Ashlyn)

Frankie Rodriguez (Carlos)

Kate Reinders (Srta. Jenn)

Liamani Segura (Emmy)

Kylie Cantrall (Dani)

Matthew Sato (Mack)

Caitlin Reilly (Quinn)

Vasthy Mompoint (Krystal)

Mark St. Cyr (Sr. Mazzara)

Matt Cornett (E.J.)

Larry Saperstein (Big Red)

Joe Serafini (Seb)

Adrian Lyles (Jet)

Saylor Bell Curda (Maddox)

Tráiler de la cuarta temporada de “High School Musical: El Musical: La Serie”

¿Qué actores de la saga original de “High School” participarán en “High School Musical: El Musical: La Serie”?

Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel, Bart Johnson, Alyson Reed y Kaycee Stroh se incorporan a la cuarta temporada. Los actores interpretarán a “Chad Danforth”, “Taylor McKessie”, “Ryan Evans”, “Coach Jack Bolton”, “Ms. Darbus” y “Martha Cox”, respectivamente.

¿Por qué no aparecen Zac Efron y Vanessa Hudgens en “High School Musical: El Musical: La Serie”?

Hasta el momento no se sabe si estarán o no, pero no aparecen en el tráiler a diferencia de los otros actores. Para conocer si es verdad o no solamente queda esperar al lanzamiento de la cuarta temporada.