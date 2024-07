HBO se encuentra nuevamente ante un reto considerable debido a las filtraciones de contenido de su exitosa serie “House of the Dragon”. De manera similar a lo que ocurrió con su serie anterior, “Juego de Tronos”, la serie precuela ambientada en el mundo de George R.R. Martin está siendo afectada por numerosos spoilers que podrían estropear la experiencia para aquellos seguidores que aguardan el lanzamiento oficial. Actualmente, se ha revelado una parte del final de la segunda temporada en las redes sociales.

Desde el estreno de la primera parte de “House of the Dragon”, HBO ha luchado contra la divulgación no autorizada de material de la serie. En octubre de 2022, se enfrentó a una filtración significativa cuando el episodio final de aquel momento se vio comprometido solo dos días antes de su transmisión oficial. Este contenido compartido, que se originó a través de socios de distribución en Europa, Oriente Medio o África, evidenció las vulnerabilidades en la seguridad de su red de distribución.

El problema persiste con la segunda temporada, a pesar de los esfuerzos de HBO y Warner Bros. Discovery por mantener el control sobre el contenido. Las filtraciones han sido un dolor de cabeza constante para la compañía, que ya sufrió problemas similares durante las ocho ediciones originales de “Juego de Tronos”. Aquellas imágenes previas de la producción principal generaron un alboroto mediático y un considerable daño a la experiencia de visualización de los fans.

En “House of the Dragon”, Emma D'Arcy interpreta a la reina Rhaenyra Targaryen. Ella es la jinete de la dragona Syrax (Foto: HBO)

LAS FILTRACIONES DEL FINAL DE “HOUSE OF THE DRAGON 2”

El martes 30 de julio, la situación empeoró para la industria cuando se filtraron varios clips del episodio final de la segunda temporada de “House of the Dragon”. Los videos, que aparecieron en una nueva cuenta de TikTok, mostraban escenas cruciales del cierre de la temporada. El usuario, que no tenía videos previos, parecía estar diseñada específicamente para difundir el material. Aunque el perfil y los videos fueron eliminados rápidamente, ya se había generado un gran impacto, con más de una docena de clips acumulando visualizaciones y descargas significativas.

Los vídeos filtrados mostraron aproximadamente 30 minutos del episodio final, y algunos llegaron a acumular más de 100,000 visualizaciones cada uno antes de ser retirados. A pesar de que la cuenta de TikTok ha sido eliminada, el material ya ha comenzado a circular en otras plataformas como X y Reddit. Esto ha generado una oleada de especulaciones y spoilers entre la audiencia.

HBO aún no ha emitido un comentario oficial sobre la última filtración. La falta de una respuesta inmediata deja a muchos fans preocupados por la posible propagación del contenido filtrado. La serie promete un final lleno de acción y drama, y las filtraciones podrían impactar negativamente en la experiencia de visualización para aquellos que prefieren disfrutar del contenido en su estreno oficial.

A medida que la fecha de emisión se acerca, la comunidad de fans y HBO continúan lidiando con las repercusiones de las filtraciones. La serie, que ya ha tenido que enfrentar desafíos similares en el pasado, sigue siendo uno de los pilares de la programación de dicha empresa, y los videos filtrados no han hecho más que intensificar la anticipación por su desenlace.

¿CUÁNDO ES EL ESTRENO OFICIAL DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Para disfrutar del final de la temporada 2 de “House of the Dragon”, tan solo debes conectarte a la señal de HBO o Max desde las 6:00 p. m. (hora del Pacífico) y a las 9:00 p. m. (hora del Este) del domingo 4 de agosto del 2024.

A continuación, conoce el horario según el país en el que te encuentras: