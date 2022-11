“House of the Dragon” (“La casa del dragón” es español) presentó a la Casa Targaryen en todo su esplendor y, con ella, a varios integrantes de la familia. Aunque cada uno tenía personalidades distintas, lo que compartían era el característico cabello largo de color platinado, algo que no posee Aegon II Targaryen es su versión adulta.

El personaje fue presentado en el episodio 3, cuando cumple dos años y muchos señores de Poniente esperaban que Viserys Targaryen lo nombre su heredero, al ser su primer hijo varón. Sin embargo, el rey decide mantener a Rhaenyra Targaryen como su sucesora, algo que llegará a afectar a su primogénito.

Aegon primero fue interpretado por Ty Tennant en su versión de adolescente, donde compartía el cabello largo que llevaba el resto de su familia. Después del salto de tiempo, Tom Glynn-Carney se encarga de dar vida al príncipe renegado y, desde ese momento, el personaje aparece solo con un peinado corto. Esto llamó la atención de los fanáticos y, según el actor, no fue casualidad.

LA VERDAD DETRÁS DEL CABELLO DE AEGON II TARGARYEN

Tom Glynn-Carney es Aegon II Targaryen a partir del episodio 8, titulado “El Señor de las Mareas”. En una entrevista, el actor confesó que el cabello corto de su personaje fue diseñado a propósito y era una forma de mostrar el distanciamiento que tenía por su familia.

“Eso fue parte de las discusiones que Miguel (Sapochnik) y yo tuvimos al principio”, dijo a The Hollywood Reporter. “Yo estaba como, ‘No quiero que tenga largos y deliciosos bucles de Targaryen, porque él odia eso’. Aemond está completamente deleitado con eso. Mientras que Aegon simplemente lo desprecia”.

Mientras que Aemond Targaryen se ha mostrado dispuesto a cumplir con su labor y se muestra orgulloso de su posición, Aegon siempre se mantiene alejado y entretenido con los placeres del Lecho de Pulgas.

“No quiere que su familia lo defina. Odia a su familia porque, en su cabeza, lo odian a él”, agregó.

Aegon II Targaryen le pide a su hermano, Aemond Targaryen, que lo deje escapar, pues no deseaba ser rey. Episodio 9 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

EL ODIO DE AEGON II TARGARYEN HACIA SU FAMILIA

El descontento que tiene Aegon II Targaryen proviene de lo que mencionamos anteriormente: la decisión de Viserys de no nombrarlo su heredero. El rey decidió mantenerse fiel a su hija, cumplir con su promesa y, el carácter de su hijo varón comprobaba que había tomado una buena decisión.

“Ha crecido con la idea de que no quiere poder. Y su padre no quería que lo tuviera. Así que también está ese resentimiento”, explicó el actor de 27 años.

Mientras tanto, su madre y su abuelo, Alicent y Otto Hightower, no perdían las esperanzas de que, eventualmente, él sería nombrado sucesor y que llegaría a gobernar. Sin embargo, la reina era severa con él.

Aegon llegó a rechazar el deseo de su madre de que obtenga el poder y solo quería huir de sus responsabilidades, ahogando las penas en alcohol y mujeres.

“Es una persona muy egoísta, porque quiere escapar. Creo que si fuera una persona moderna, dejaría a su familia y viajaría por Australia y se dejaría algunas rastas”, agregó.