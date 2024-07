En la temporada 2 de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español), la serie de HBO Max sigue tejiendo una compleja trama de traición y poder. En el episodio 6, titulado “El pueblo” y estrenado el 21 de julio, el Gran Maestre Orywyle anunció que la Casa Beesbury se rebeló contra los Hightower. Esta revelación sorprendió a los espectadores y planteó una pregunta crucial: ¿quiénes son los Beesbury y qué implica esta rebelión para la serie?

La rebelión de los Beesbury añade una capa más de tensión al ya complejo conflicto entre los Verdes y los Negros. Aunque los Verdes tienen la ventaja militar y cuentan con el dragón más grande de todos, están en un dilema de poder. La destitución de Otto Hightower como Mano del Rey por Aegon II Targaryen, la asunción de Criston Cole como nuevo Mano, y la reciente designación de Aemond como Príncipe Regente debido a la condición de su hermano, han dejado a los Verdes políticamente desorientados.

La revuelta de los Beesbury, por lo tanto, no solo representa un desafío militar, sino un mensaje acerca de que todas las acciones tienen consecuencias.

LO QUE DEBES SABER SOBRE LOS BEESBURY

La Casa Beesbury es una de las casas nobles más antiguas y respetadas del Dominio, siendo vasalla de la poderosa Casa Hightower. Su asentamiento es Sotomiel, un lugar tan evocador como su nombre, que sugiere la dulzura y la laboriosidad de las abejas que adornan su emblema.

Este escudo de armas, compuesto por tres colmenas de abejas amarillas en palos de sable y oro, es un símbolo de la diligencia y la prosperidad de esta familia.

Según las leyendas, la Casa Beesbury fue fundada por Ellyn Siempredulce, una de las hijas de Garth Manoverde, el mítico héroe de la Edad de los Héroes. Garth, conocido por su abundancia y fertilidad, es considerado el antepasado de muchas casas nobles del Dominio.

EXPLICACIÓN DE LA REBELIÓN DE LOS BEESBURY CONTRA LOS HIGHTOWER

Pese a ser vasallos de la poderosa Casa Hightower, los Beesbury se rebelaron debido al brutal asesinato de su señor, Lyman Beesbury. La cabeza de la familia en ese momento, servía como Maestro de la Moneda para Viserys Targaryen en la primera temporada de “House of the Dragon”. Su trágica muerte marcó un punto de no retorno para la Casa Beesbury.

Lyman Beesbury fue asesinado por Criston Cole en la temporada 1 (Foto: HBO)

El líder de los Beesbury murió “accidentalmente” a manos de Criston Cole tras la muerte de Viserys I Targaryen, cuando los Verdes comenzaron a conspirar para coronar a Aegon como rey, usurpando el trono que legítimamente pertenecía a Rhaenyra.

Lord Lyman, fiel a la decisión del difunto rey, se opuso a esta confabulación. Sin embargo, fue “obligado a sentarse” por Criston Cole, golpeando su cabeza contra su orbe y desangrándose hasta morir.

Este trágico suceso lo convirtió en la primera víctima de la Danza de los Dragones y encendió la llama de la rebelión de los Beesbury contra los Hightower, quienes apoyaban a los Verdes en su usurpación del trono.