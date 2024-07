La temporada 2 de “House of the Dragon” ha introducido nuevos personajes, desde los menos memorables como Simon Strong hasta los más intrigantes como Alys Rivers. Sin embargo, algunos personajes importantes en la Danza de los Dragones, como los nuevos jinetes de los Negros, aún no han sido presentados. Uno de ellos es Nettles (también conocida como Ortigas en español). Si quieres saber más sobre ella y por qué aún no ha aparecido en la serie de HBO Max, aquí te lo cuento.

Después de la batalla de Rook’s Rest, en la que Rhaenys y Meleys perecieron a manos de Aemond y Vhagar, y Aegon y Sunfyre quedaron gravemente heridos, la guerra es inevitable. Como vimos en el rostro de Criston Cole, un enfrentamiento bélico de soldados no se compara con uno de dragones y, mientras las dos bestias luchan en los aires, todo el resto es daño colateral.

Esto es lo especial de este spin-off de “Game of Thrones”. Por ello, los jinetes de dragón juegan un papel muy importante. Si quieres conocer más sobre una de ellas, aquí te lo cuento.

CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS.

Junto con Addam de Hull, Ulf el Blanco y Hugh Hammer, Nettles es una de las nuevas jinetes de dragón (Foto: Enife)

LO QUE DEBES SABER SOBRE NETTLES

En “Fire and Blood” de George R. R. Martin, Nettles es una de las jinetes de dragón que luchó en la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones y se alía con la facción de Rhaenyra Targaryen, luego de que el príncipe Jacaerys iniciara la convocatoria de “semillas de dragón”. Esto tenía como propósito aprovechar los dragones de mayor tamaño que vivían en Rocadragón y aumentar el poder bélico de los Negros.

Nettles es una joven de 16 años que acude al llamado. Según el testimonio de Mushroom, Nettles era una bastarda de nacimiento incierto, nacida de una prostituta del puerto. Creció sin hogar en Spicetown y Hull en la isla de Driftmark. Según la historia del Septon Eustace, a Nettles le cortaron la nariz después de que la atraparan robando.

EL DRAGÓN QUE MONTA NETTLES

De todos los dragones que vivían en Rocadragón, Nettles es capaz de domar a Sheepstealer, una bestia que nunca había sido montada en toda su historia, incluso por un Targaryen de sangre pura. Este dragón era particularmente independiente, salvaje y agresivo.

Lo que hace esta hazaña aún más notable es la estrategia única y paciente que Nettles utilizó para ganar la confianza de Sheepstealer. Demostró una astucia y perseverancia admirables al llevarle cada mañana una oveja recién sacrificada. Día tras día, esta rutina permitió que el feroz Sheepstealer se acostumbrara a su presencia, y gradualmente se formó un vínculo entre ellos.

NETTLES TODAVÍA NO APARECE EN LA SERIE

Hasta el episodio 4, “House of the Dragon” ha dado un vistazo de tres de los cuatro jinetes de dragón que se unirán a las filas de Rhaenyra Targaryen. Además, ha quedado claro que están dando un poco de contexto a la vida de cada uno, para que tengan desarrollos de personajes interesantes en las siguientes temporadas.

Sin embargo, quien ha brillado por su ausencia ha sido Nettles, quien tampoco ha sido listada en el cast de esta temporada, a diferencia de Addam de Hull, Hugh Hammer y Ulf el Blanco.

¿Será que HBO y Ryan Condal han decidido omitir a este personaje? Sería una decisión que repercutiría mucho en la historia, sobre todo en sus etapas finales, pues no solo fue una pieza clave para ganar algunas batallas para los Negros, sino que su relación con el príncipe Daemon Targaryen fue objeto de rumores y especulaciones.

“Solo diría: ‘Estén atentos’”, dijo Ryan Condal, el creador de la serie, en una entrevista con Black Girl Nerds.

Aunque algunos relatos sugieren que pueden haber sido amantes, otros piensan que Nettles no era la amante de Daemon, sino su hija secreta, lo cual tampoco sería raro, dada la activador del príncipe.

Nada es seguro. Algunos usuarios en redes sociales han especulado que su historia se entregará a Rhaena, la hija de Daemon, a quien vimos por última vez saliendo de Dragonstone para llevar a los niños más pequeños a un lugar seguro.