A pesar de que no se le mencionó en la primera temporada de “House of the Dragon”, Alicent Hightower tiene cuatro hijos, siendo Daeron Targaryen el menor. ¿Dónde está y por qué no apareció antes? Aquí te lo contamos. George R.R. Martin confirmó su aparición en su blog la temporada pasada, y aunque aún no ha aparecido en pantalla, ya ha sido mencionado varias veces junto a su dragón Tessarion.

La mención más reciente de Daeron fue en el episodio 6, en el que la Reina Viuda le pregunta a su hermano Gwayne Hightower por su hijo menor, a quien prácticamente no conoce.

“Es un hombre valiente”, dice Gwayne. “Inteligente. Tan hábil con el laúd como con la espada. Y apostaría a que es un personaje que atrae la atención de muchas jovencitas. Es amable”.

Al parecer, es el único de sus hijos varones que no es nefasto, y esto plantea la pregunta de si su carácter se debe a la crianza de Alicent o al ambiente en la capital.

Ilustración de Daeron El Atrevido Targaryen de "House of the Dragon" (Foto: Enife)

DAERON TARGARYEN VIVE EN ANTIGUA

Daeron Targaryen está en Antigua junto a su tío abuelo Lord Ormund Hightower, el hermano mayor de Otto Hightower y Señor de Antigua. Ha sido criado allí, junto al resto de los Hightowers.

Situada en el sur dentro del Dominio, es una de las ciudades más antiguas de Poniente, construida por los Primeros Hombres antes de la llegada de los Ándalos. En el momento de la Danza de los Dragones, es la ciudad más grande y rica del reino.

En "Game of Thrones", Sam Tarly viajó a Antigua para estudiar con los Maestres en la Ciudadela (Foto: HBO)

Además, alberga la Ciudadela, hogar de los maestres y su Cónclave, así como el Septo Estrellado, antiguamente sede del Septón Supremo de la Fe de los Siete.

¿POR QUÉ DAERON TARGARYEN FUE ENVIADO A ANTIGUA?

Daeron Targaryen creció en Antigua por una costumbre dentro de las Casas nobles de Poniente. En los libros, aunque pasa gran parte de su infancia en la Fortaleza Roja junto a sus hermanos, cuando tenía doce años en 126 AC, fue enviado a servir como copero y escudero de Lord Ormund Hightower, primo de su madre Alicent, en Antigua.

Esta práctica era común, especialmente entre aquellos relacionados con la corona, para formar alianzas y educar a los hijos menores, que no heredarían los títulos principales.

En la serie, han ajustado el tiempo de Daeron en Antigua para que esté allí desde más joven, pero el motivo sigue siendo el mismo.

Esta tradición no es nueva en el universo de “Canción de Hielo y Fuego”. Por ejemplo, en “Game of Thrones”, Ned Stark también fue criado por Lord Jon Arryn en el Nido de Águilas desde los ocho años, dado que era el segundo hijo de Rickard Stark.

Aunque inicialmente no iba a heredar el título, tras el asesinato de su hermano mayor y su padre, Ned se convirtió en el Señor de Winterfell y Guardián del Norte.