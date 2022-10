Larys se llevó toda la atención del público de “House of the Dragon” en el capítulo 6 de la serie de HBO Max, cuando gestó dos asesinatos de la manera más brutal posible. Este hecho, además, lo colocó en una mejor posición en cuanto al afecto de la reina Alicent (Olivia Cooke), la esposa de Viserys I (Paddy Considine). Ambos personajes, además, tienen algo que los une de acuerdo al actor Matthew Neddham, quien da vida al hijo de Lyonle Strong (Gavin Spokes) y hermano de Harwin Strong (Ryan Corr).

El rol de Neddham aparentaba ser un hombre inofensivo, alejado de las batallas y de las luchas de poder. Sin embargo, esto cambió cuando hizo un plan maestro para que mataran a su padre y su hermano en el sexto episodio de la precuela de “Game of Thrones”.

Además, Larys hasta le cortó la lengua a sus cómplices para que su fechoría quede impune. Esto ayudó en las intenciones de Alicent de acercarse al poder ante la inminente de la muerte de su todavía esposo, el rey Viserys I. Larys y Alicent tienen una conexión que pocos se han percatado.

Aunque el personaje de Needham ha tomado un mayor protagonismo en la serie, diferenciándose de la escasa participación de Larys en la novela “Fuego y Sangre”, todavía hay mucho por contar detrás de las intenciones de este protagonista.

Olivia Cooke se encarga de dar vida a Alicent Hightower en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUÉ UNE A ALICENT Y LARYS EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Matthew Neddham manifestó que Alicent y Larys tienen una relación muy manipuladora, pero lo que los une realmente es la capacidad de ver la naturaleza de cada uno, quiénes son realmente detrás de las caretas que utilizan a diario para despistar a sus enemigos y a los demás.

“Creo que hay una especie de afecto extraño y enfermizo. Nuevamente, como con la luciérnaga, la luz en la oscuridad: creo que él puede ver a la verdadera (Alicent). Esto es solo mi opinión, pero creo que él puede ver de lo que ella es capaz y quiere sacarlo a la luz”, manifestó el actor de Larys en una entrevista con TV Line.

Agregó que ambos personajes son “forasteros entre los nativos”, por lo que no tienen muchos aliados. “Creo que así es como él se ve a sí mismo, y creo que así es como él la ve a ella”, detalló Needham. Mientras que sobre las verdaderas intenciones de Larys, manifestó que “es difícil hablar de eso, pero creo que tiene algo que quiere lograr”.

Larys Strong (Matthew Needham) y la reina Alicent (Emily Carey) en "House of the Dragon" (Foto: HBO Max)

¿CÓMO VER “HOUSE OF THE DRAGON”?

La serie “House of the Dragon” se estrenó el domingo 21 de agosto a través de la plataforma de streaming HBO Max. La serie emite capítulos nuevos de la precuela de “Game of Thrones” todos los domingos. Puedes ver la nueva producción en este enlace.

Precuela de Game Of Thrones | House of the Dragon