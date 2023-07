El aclamado director Hayao Miyazaki vuelve con su última obra maestra, “How Do You Live” (“Kimitachi wa Dō Ikiru ka” en japonés), pero ha mantenido un hermetismo absoluto en cuanto a los detalles de la película. Studio Ghibli ha optado por una estrategia poco convencional al no realizar ninguna campaña promocional ni lanzar tráiler alguno. A pesar del misterio que rodea esta producción, aquí te brindamos toda la información que hemos podido recopilar sobre esta esperada cinta.

Después de casi una década en producción, Hayao Miyazaki, el aclamado director de animación japonés, está preparando el lanzamiento de su undécima y último largometraje. El proyecto marca el regreso de Miyazaki al mundo de la animación después de su retiro temporal.

Lo que hace a “How Do You Live” aún más intrigante es su enfoque inusual en términos de marketing. A diferencia de la mayoría de las producciones cinematográficas que lanzan múltiples avances y promociones antes del estreno, Miyazaki ha optado por mantener un aura de misterio en torno a la película. Hasta ahora, la única imagen promocional que se ha revelado es un dibujo de una especie de ave.

El póster promocional de "How Do You Live" muestra el dibujo de un ave (Foto: Studio Ghibli)

Aún así, “How Do You Live” promete ser una experiencia cinematográfica única y cautivadora, una despedida magistral del director japonés que ha dejado una huella imborrable en la industria de la animación.

SINOPSIS DE “HOW DO YOU LIVE”

Aunque “How Do You Live” se inspira de la novela homónima de Genzaburo Yoshino, en realidad la historia ha sido alterada por Hayao Miyazaki. Inicialmente, fue descrita como “una película fantástica”, pero esa es una categoría en la que entrarían todas las producciones de Studio Ghibli.

La obra original gira en torno a un joven de 15 años llamado Junichi Honda, quien se encuentra en un difícil momento en su vida: su padre murió recientemente y debe mudarse con un tío que vive de una forma muy diferente a la que acostumbra.

Una de las versiones de portada de la novela "How Do You Live" de Genzaburo Yoshino (Foto: Shinchosha)

No estamos seguros si Miyazaki seguirá al pie de la letra estas sinopsis general, pero definitivamente incluirá las temáticas generales como la perspectiva que tienes del mundo, la estructura de la sociedad y cómo encajamos.

LO QUE SABEMOS DEL TRÁILER DE “HOW DO YOU LIVE”

No hay un tráiler promocional de “How Do You Live”. En una entrevista con la revista japonesa Bungei Shunji, Toshio Suzuki, productor de Studio Ghibli, reveló que tenían la intención de mantener en secreto los detalles de la trama hasta después del estreno.

Comparando su enfoque con el de una película estadounidense que lanzó múltiples tráilers reveladores, Suzuki expresó su deseo de hacer algo completamente diferente.

“Decidimos ir con un solo póster para la campaña de marketing. Sin tráilers, ni comerciales de televisión, ni anuncios en los periódicos. En el fondo, creo que esto es lo que los cinéfilos desean latentemente”, comentó Suzuki.

Esta estrategia ha generado aún más intriga y expectación entre los seguidores de Miyazaki y los amantes del cine en general.

¿DÓNDE VER “HOW DO YOU LIVE”?

“How Do You Live” se estrenó el 14 de julio en los cines de Japón , después de años de haber sido anunciada.

Hasta el momento, no hay fecha para el lanzamiento de la película animada en otras partes del mundo como Estados Unidos y Latinoamérica.