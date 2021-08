“How to Sell Drugs Online (Fast)” (“Cómo vender drogas online rápido” en español) sigue a un adolescente que comienza a vender éxtasis por internet y se convierte en uno de los traficantes más grandes de Europa para recuperar a su exnovia, pero ¿sabías que esta serie de Netflix está una historia real?

Mientras en la ficción cocreada por Philipp Käßbohrer y Matthias Murmann el protagonista es Moritz Zimmermann, en la historia que tuvo lugar en Leipzig (Alemania) en 2015, la estrella es Maximilian, un joven de tan sólo 17 años que creó un sitio de ventas en la clearnet.

De acuerdo con la entrevista de Vice, este personaje utilizaba las ventajas del blockchain y la compra venta en Internet por medio de bitcoins para encubrir tanto su identidad como la de sus clientes.

Shiny Flakes era el nombre de su tienda online, que contaba con un amplio repertorio de estupefacientes sintéticos y le daba prioridad a la experiencia del usuario, por eso, realizaba sugerencias con base en el tipo de droga que se compraba.

Mientras en la serie la página web de llama MyDrugs, en la vida real el sitio se llama Shiny Flakes (Foto: Netflix)

EL ARRESTO DEL VERDADERO MORITZ ZIMMERMANN

Luego de un poco más de un año, Maximilian fue arrestado por comercializar con estupefacientes a nivel mundial. Vice indicó que a pesar de que su distribución se centraba principalmente en Alemania y Europa, su mercancía llegó hasta Indonesia.

Al momento de su captura tenía 4.1 millones de euros, producto de los aproximadamente 320 kilogramos de estupefacientes que traficó. Maximilian fue juzgado como un menor y condenado a siete años de prisión.

¿Cómo lograron capturar al que inspiró “How to Sell Drugs Online (Fast)”? Según explica el portal antes mencionado cometió dos grandes errores. La policía empezó a sospechar cuando una serie de paquetes sin entregar en el almacén de DHL en Radeberg y Leipzig aparentemente retornaban a un remitente que no existía, que no tenían los sellos postales necesarios, pero que ya habían sido abiertos.

Además, Maximilian utilizó la estación cercana a su hogar para realizar todos los envíos. “Él sabía que la policía no era capaz de leer sus emails que estaban encriptados o seguir el flujo de dinero de sus Bitcoins. Él era suficientemente inteligente para saber cómo crear su propio negocio en línea con la ayuda de Tor sin ser descubierto. Las direcciones de su sitio estaban registradas en Tonga y la Isla de Cocos; los servidores estaban en los Países Bajos. Él operaba en la darknet y clearnet, anunciaba públicamente que estaba vendiendo y se sentía seguro —tan seguro como puedes sentirte cuando estás vendiendo de forma global una gran variedad de sustancias ilegales. La policía no tenía nada sobre él en línea. No tenían nada sobre él hasta que estuvieron en su cuarto, que era su almacén y su oficina central”, explicó Vice.