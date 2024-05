“I Saw the TV Glow” es una película de suspenso y terror psicológico escrita y dirigida por Jane Schoenbrun que narra la historia de dos amigos que comparten su afición por un programa de televisión de terror y que comienzan a experimentar eventos extraños después de que el show se cancela. Mientras Owen piensa en The Pink Opaque como un programa entretenido, Maddy cree que es algo bastante real, lo que empieza a confundir al protagonista.

Justice Smith y Brigette Lundy-Paine son los protagonistas del nuevo largometraje, mientras que Ian Foreman, Helena Howard, Danielle Deadwyler y Conner O’Malley completan el elenco principal. Asimismo, la cinta cuenta con apariciones de reconocidas estrellas como Lindsey Jordan y Fred Durst.

SINOPSIS DE “I SAW THE TV GLOW”

De acuerdo con la sinopsis oficial de “I Saw the TV Glow”, “el adolescente Owen está tratando de sobrevivir a la vida en los suburbios cuando su compañero de clase le presenta un misterioso programa de televisión nocturno: una visión de un mundo sobrenatural debajo del suyo. A la pálida luz de la televisión, la visión de Owen de la realidad comienza a resquebrajarse”.

Por lo que he visto en el tráiler, Maddy se empieza a cuestionar si lo que vieron cuando eran más jóvenes era solo un programa de televisión. Aunque Owen se niega a creer que algo de eso era real, la misteriosa desaparición de su amiga lo deja muy confundido y pensando en lo que pasa al otro lado del televisor.

Justice Smith como Owen, un joven que vive en los suburbios, en la película de terror "I Saw the TV Glow" (Foto: A24)

¿CÓMO VER “I SAW THE TV GLOW”?

“I Saw the TV Glow” se estrenará en Estados Unidos el viernes 3 de mayo de 2024 en salas de cine limitadas, pero se proyectará ampliamente a partir del 17 de mayo.

El 18 de enero de 2024, la película de terror se proyectó en la sección Midnight del Festival de Cine de Sundance 2024. El 20 de febrero, en el 74 ° Festival Internacional de Cine de Berlín en la sección Panorama. El 10 de marzo, en el South by Southwest Film Festival.

TRÁILER DE “I SAW THE TV GLOW”

REPARTO DE “I SAW THE TV GLOW”

Justice Smith como Owen

Ian Foreman como Owen joven

Brigette Lundy-Paine como Maddy

Helena Howard como Isabel

Fred Durst como Frank

Danielle Deadwyler como Brenda

Lindsey Jordan como Tara

Amber Benson como la madre de Johnny Link

Conner O’Malley como Dave

Emma Portner como Mr. Melancholy/Marco/Amanda Evil Clown

Michael C. Maronna

Danny Tamberelli

Phoebe Bridgers

Haley Dahl

Kristina Esfandiari

Justice Smith interpreta a Owen, mientras que Brigette Lundy-Paine interpreta a Maddy en la película de terror "I Saw the TV Glow" (Foto: A24)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “I SAW THE TV GLOW”?

“I Saw the TV Glow”, que cuenta con Emma Stone, David McCary, Ali Herting, Sam Intili y Sara Winshall como productores, tiene una duración de 100 minutos, es decir, 1 hora y 40 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “I SAW THE TV GLOW”?

La fotografía principal de “I Saw the TV Glow”, producida por las compañías Fruit Tree, Smudge Films, Hypnic Jerk y Access Entertainment, se llevó a cabo en Nueva Jersey de julio a agosto de 2022. El rodaje se realizó en Verona High School, Cedar Grove High School y Keansburg Amusement Park.