“iCarly” es una producción que se transmite por Paramount Plus y está protagonizada por Miranda Cosgrove, Jerry Trainor y Nathan Kress. La serie está basada en la serie homónima de Nickelodeon, la cual se estrenó en el 2007 y que también contó con la participación de los mismos actores.

La producción trata sobre Carly Shay (Miranda Cosgrove), quien regresa al edificio de su infancia para vivir en su antiguo departamento junto a su amiga Harper y también realizar nuevamente el programa de internet que la volvió famosa.

El regreso de “iCarly” causó tanta sensación entre los fanáticos de la historia que ya cuenta con dos temporadas y la tercera ya tiene fecha de estreno, a continuación te contamos más al respecto.





¿Qué día se estrenará la tercera temporada de “iCarly”?

La nueva season de la serie estará disponible desde el 25 de junio en Paramount Plus. La producción sigue la nueva vida de los antiguos personajes que se hicieron conocidos en el 2007.





¿En qué plataforma de streaming estará disponible la tercera temporada de “iCarly”?

Todas las temporadas de “iCarly” se encuentran disponibles en Paramount Plus, la plataforma tiene un costo de S/14.90 mensuales y puede ser usada en 3 dispositivos simultáneos (consolas de videojuegos, Smart TV, celulares, tablets, iPad, iPhone, laptops y Mac).





¿Cuántos capítulos tendrá la tercera temporada de “iCarly”?

Todavía no sabe la cantidad de episodios que la season 3 de la serie va a tener, pero de acuerdo con las temporadas anteriores probablemente va a tener entre diez y trece capítulos.





¿De qué trata la tercera temporada de “iCarly”?

La segunda temporada tuvo un final que dejó a todos los fanáticos en suspenso, ya que trata sobre la relación entre Carly y Freddie, dos grandes amigos que con los años han fortalecido su relación. Así que en la nueva season se podrán conocer si entre ellos nacerá algo más.





Reparto de “iCarly”





Miranda Cosgrove (Carly Shay)

Nathan Kress (Freddie Benson)

Jerry Trainor (Spencer Shay)

Laci Mosley (Harper Raines)

Jaidyn Triplett (Millicent Benson)

Mary Scheer (Marissa Benson)

Lyric Lewis (Maeve)

Poppy Liu (Double Dutch)

Josh Plasse (Wes)

Conor Husting (Beau)

Mia Serafino (Pearl)

Josh Peck (Paul)





Tráiler de la tercera temporada de “iCarly”









¿Dónde puedes ver la versión de “iCarly” de Nickelodeon?

Actualmente la versión del 2007 se encuentra disponible en Paramount Plus (cinco temporadas), Netflix (solamente la primera temporada) y en Claro Video (cuatro temporadas). La serie cuenta con seasons y 97 episodios.





¿Qué personajes no han regresado para la nueva versión de “iCarly”?

Lamentablemente, Jennette McCurdy, actriz que interpretó a Sam Pucket (una de las mejores amigas de Carly) no ha regresado para esta versión que se transmite por Paramount Plus. El personaje se volvió tan popular que tuvo su propia serie “Sam & Cat” (la primera temporada está en Netflix y Paramount Plus) que también cuenta con la participación de Ariana Grande.





TE PUEDE INTERESAR