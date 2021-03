Desde que se anunció el revival de “iCarly” y el regreso de Miranda Cosgrove, Nathan Kress (Freddie) y Jerry Trainor (Spencer), también se reveló que Jennette McCurdy (Sam) no formaría parte del proyecto que Paramount+ prepara para el 2021.

Aunque en ese momento la actriz, cantante y compositora que interpretó a Sam Puckett en dos producciones de Nickelodeon, “iCarly” y “Sam & Cat”, no reveló sus razones para alejarse de su recordado personaje, recientemente, la actriz rompió su silencio y habló sobre los motivos que la orillaron a dejar la actuación.

Durante una conversación con la invitada Anna Faris en su podcast “Empty Inside”, Jennette McCurdy confirmó que no será parte del revival de “iCarly” al reiterar que su carrera como actriz ha terminado.

“Renuncié hace unos años para probar suerte en escribir y dirigir, va muy bien”, confesó la actriz de 28 años. “Renuncié hace unos años porque inicialmente no quería hacerlo. Mi mamá me puso ahí cuando tenía 6 años y a los 10 u 11 yo era el principal apoyo financiero para mi familia que no tenía mucho dinero y esta era la salida. En realidad, creo que fue útil para llevarme a cierto grado de éxito”.

McCurdy también explicó que decidió dejar la actuación cuando su madre falleció en 2013. “Una vez que comencé a controlar los nervios fue cuando comencé a tener algo de tracción, pero finalmente lo dejé después de que mi madre falleció porque con su muerte murieron muchas de sus ideas para mi vida y ese fue su propio viaje y uno difícil seguro”.

Jennette McCurdy confesó que no le gusta la actuación y que solo lo hizo por su madre (Foto: Nickelodeon)

“ESTOY TAN AVERGONZADA DE MI PASADO ACTORAL”

A pesar de la fama, la actriz que también participó en programas como “Malcolm el de en medio” y “Zoey 101” admitió: “Estoy tan avergonzada de mi pasado actoral. Resentí mi carrera de muchas maneras. Me siento tan insatisfecha con los roles que interpreté y sentí que eran de lo más cursi”.

“Hice los programas en los que estaba desde los 13 hasta los 21 y a los 15 ya estaba avergonzada. Mis amigos a los 15 no decían: ‘Oh, genial, estás en este programa de Nickelodeon’. Fue embarazoso e imagino que se puede tener una experiencia muy diferente con la actuación si estás orgulloso de tus roles y si te sientes satisfecho por ellos”, agregó.

Jennette McCurdy regresó a la actuación en febrero de 2020 únicamente para el espectáculo monólogo “I’m Glad My Mom Died”, con la intención de honrar a su difunta madre. No obstante, admitió que podría volver a la actuación solo con un director que admire particularmente.