“Indiana Jones y el dial del destino” (Indiana Jones and the Dial of Destiny) es la quinta película de la saga de Indiana Jones que fue creada por George Lucas y dirigida (las cuatro primeras) por Steven Spielberg, a excepción de la última que tiene por director a James Mangold. La cinta es nuevamente protagonizada por Harrison Ford, reconocido actor estadounidense de 80 años.

El largometraje está ambientado en 1969 y trata sobre un mundo donde la Segunda Guerra Mundial ya finalizó, pero la relación entre Estados Unidos y Rusia no es muy buena y las cosas podrían descontrolarse en cualquier momento, debido a que ambos desean ser reconocidos por su aporte para que el hombre llegue a Luna.

Por tal motivo, no hay duda de que la película va estar cargada de momentos de acción, aventura y mucho suspenso. A continuación, te contamos la fecha de estreno de la cinta y otros datos.





¿Cuándo se estrena “Indiana Jones y el dial del destino” en los cines de Perú?

La cinta que tiene en su elenco nuevamente a Harrison Ford llega a los cines de Perú y otros países el jueves 29 de junio.





¿Cuándo se estrena “Indiana Jones y el dial del destino” en cines de Estados Unidos?

La película estará disponible en Estados Unidos el 30 de junio. Es decir, un día después de Perú y otros lugares del mundo.





¿Cuándo dura “Indiana Jones y el dial del destino”?

El largometraje que también es conocido como “Indiana Jones y El Dial del Destino” tendrá una duración de 100 minutos.





¿Cuál es el argumento de “Indiana Jones y el dial del destino”?

Indiana Jones 5, película que también significa el adiós Harrison Ford a la saga trata sobre cómo el arqueólogo debe enfrentarse a Voller, es un ex funcionario nazi que ahora trabaja para la NASA en el programa de alunizaje del Apolo.





Reparto de “Indiana Jones y el dial del destino”

Harrison Ford (Indiana Jones)

Phoebe Waller-Bridge (Helena)

Mads Mikkelsen (Voller)

Antonio Banderas (Renaldo)

John Rhys-Davies (Sallah Faisel el-Kahir)

Boyd Holbrook (Klaber)

Toby Jones (Basil)

Thomas Kretschmann (coronel Weber)

Sam Sharma (Bidder)

Shaunette Renée Wilson (Mason, un agente del gobierno)





Tráiler de “Indiana Jones y el dial del destino”









¿En qué plataformas se encuentran las películas de “Indiana Jones”?

Indiana Jones y los cazadores del arca perdida está en Disney Plus, Claro Video, Apple Tv+ y Google Play.

Indiana Jones y el templo de la perdición se encuentra disponible en Disney Plus, Apple Tv+ y Google Play.

Indiana Jones y la última cruzada puedes verla en Disney Plus, Apple Tv+ y Google Play.

Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal está en Disney Plus, Apple Tv+ y Google Play.





¿En qué orden debes ver las películas de Indiana Jones?

Indiana Jones y el Templo de la Perdición (1984).

Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida (1981).

Indiana Jones y la Última Cruzada (1989).

Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal (2008).