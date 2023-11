En la segunda temporada de “Invincible” (“Invencible” en español), serie de animación de Amazon Prime Video para adultos basada en el personaje homónimo creado por Robert Kirkman, Cory Walker y Ryan Ottley, luego de una devastadora traición, Mark intenta reconstruir su vida. Ante la presencia de amenazas apocalípticas, Mark encuentra a nuevos aliados y enfrenta a su miedo más grande: la posibilidad de convertirse en su padre.

El primer capítulo de la segunda temporada de “Invincible” se titula “A Lesson For Your Next Life”, dirigido por Sol Choi a partir de un guion de Simon Racioppa, muestra a Mark que tras la traición de su padre, tiene problemas con sus responsabilidades como superhéroe y conoce a un enemigo inesperado.

LO QUE PASÓ EN LA ESCENA INICIAL DE LA TEMPORADA 2 DE “INVINCIBLE”

“Una lección para tu próxima vida” empieza con Mark Grayson luchando contra The Immortal, quien señala que debe pagar por todo el mal causado. Aunque The Inmortal lleva la delantera, Invincible logra superarlo cuando Nolan Grayson/Omni-Man aparece y le corta la mano al líder de los Guardians of the Globe.

Después de que The Inmortal es golpeado y decapitado, Mark y su padre intercambian bromas al respecto. Además se muestra que ambos han unido fuerzas para esclavizar a la Tierra en nombre del Imperio Viltrumita.

Mientras se transmite el mensaje propagandístico de Invincible exigiendo la rendición de la humanidad, Angstrom Levy contacta a los Guardianes del Globo y su grupo de resistencia, liderado por Atom Eve y Rudy Connors/Robot. Antes de que puedan hacer algo, Invincible y Omni-Man irrumpen en la base.

En la pelea mueren Robot y Connors, Mark le rompe el cuello a Atom Eve y el resto de la resistencia es reunido para su ejecución. No constante, Levy escapa y cae por el suelo hacia un portal, lo que deja sorprendidos a Invincible y Omni-Man. Tan confundidos como los fanáticos de la serie con esta secuencia.

Angstrom Levy confrontando a Mark en el episodio 1 de la temporada 2 de "Invincible" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ SIGNIFICA LA ESCENA INICIAL DE “INVINCIBLE 2″?

Al final del primer episodio de la segunda temporada de “Invincible”, se revela que Angstrom Levy tiene el superpoder de abrir portales entre dimensiones, lo que deja claro lo que sucedió en la secuencia de apertura.

Tal como señala Comicbook, “Levy parece tener la misión de traer la paz al multiverso utilizando el conocimiento combinado de sus propias variantes para resolver problemas en todas las realidades”.

De hecho, Angstrom Levy le explica a los Mauler Twins que proviene de una de las realidades donde Invincible tomó la decisión de unirse a Omni-Man. Entonces, la escena inicial del primer capítulo de la temporada 2 muestra que pasaría con la Tierra si eso sucediera alguna vez.