CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Invitación a un asesinato” (“A Deadly Invitation” en inglés) es una película mexicana de Netflix que se basa en la novela de Carmen Posadas y sigue a Olivia Uriarte (Maribel Verdú), una excéntrica millonaria que envía una misteriosa invitación a Ágatha (Regina Blandón), su media hermana, y a un grupo de viejos conocidos para pasar un fin de semana en su villa.

Una vez reunidos, los lleva a alta mar en su yate y durante la cena los confronta por sus pleitos del pasado y les advierte que tal vez uno de ellos nunca regrese a tierra firme porque más de uno tiene razones para asesinar a alguno de los presentes. En la madrugada, escuchan un fuerte ruido y al salir a cubierta descubren el cuerpo sin vida de Olivia.

Aunque todos están sorprendidos por la muerte inesperada, algunos tratan de volver a sus vidas normales, pero los oficiales a cargo les ordenan permanecer en la villa hasta que se determine quienes se harán cargo de la investigación. Mientras esperan, Ágatha intenta descifrar, con ayuda de un policía novato, si se trata de un simple accidente o una elaborada venganza.

Olivia Uriarte reunió a su hermana y unos viejos amigos en su villa en la película mexicana "Invitación a un asesinato" (Foto: Netflix)

LO QUE SUCEDIÓ AL FINAL DE “INVITACIÓN A UN ASESINATO”

Por supuesto, los principales sospechosos son los protagonistas de “Invitación a un asesinato”: Carlos, el exesposo de Olivia que se separó de ella debido a la depresión que sufrió tras la muerte de su hija adoptiva Elisa; Sonia (Stephanie Cayo), que alejó de Olivia cuando ella le quitó a Carlos y la oportunidad de que financiara su perfume; y Cary (Manolo Cardona), un actor y expareja de Olivia.

También resultan sospechosos, Figue, el médico de Olivia, doña Cristina, la ama de llaves de la villa, y Naram (Aarón Díaz), el maestro de yoga y novio de Sonia. De hecho, este último sufre un atentado poco después de quedar confinado. Aunque la bala apenas lo hieren le dan a Agatha nuevas pistas que seguir.

Después de interrogar a los involucrados, analizar la escena del crimen y todas las señales que su hermana dejó, Agatha se da cuenta de que se trata de uno de los juegos de Olivia, quien quería que ellos resolvieran el misterio de su muerte. Decidida a cumplir la última voluntad de su hermana, recurre a su compañera, que está en la ciudad, para completar el rompecabezas.

Tras descubrir la verdad, Agatha reúne a los involucrados y revela que Naram en realidad se llama Ramiro Godoy y que si tenía un vínculo con Olivia. Ramiro es hermano de la madre biológica de Elisa y pensaba que su sobrina estaba muerta al igual que su hermana Renata. Al descubrir que era hija de Olivia y que murió, elabora un plan de venganza que implica acercarse a Sonia.

Naram es el hermano de la madre bilógica de Elisa, hija adoptiva de Olivia, en la película mexicana "Invitación a un asesinato" (Foto: Netflix)

¿Quién mató a Olivia?

Ramiro admite todo lo que hizo para llegar hasta Olivia, pero Sonia aclara que al no lograr seducirla, le propuso unirse en contra de su examiga, no obstante, cuando la confrontaron, no obtuvieron la respuesta esperada: Olivia les prometió averiguar cómo la hija de Renata llegó a su manos. De hecho, esa es la razón por la que aceptaron su invitación.

Agatha confirma los testimonios y señala que Carlos se encargó de fingir su muerte para entregarla a su esposa. Pero ese no era el único caso, aprovechando que es médico y dueño de un hospital, Carlos, con ayuda de Cristina, engañaba a madres solteras para arrebatarles a sus bebés y venderlos a personas muy poderosas.

Al verse descubierta, Cristina trata de atacarlos con un arma, pero no consigue nada porque la escopeta está descargada. Aunque los culpables tratan de negar las acusaciones, la investigadora tiene pruebas en su contra como el video donde Cristina le dispara a Naram. Cuando intentan escapar en el yate Agatha hace estallar un explosivo y lo evita.

Al final de “Invitación a un asesinato”, los responsables son encarcelados y Ramiro reune de forma simbólica a su hermana y a su sobrina. Pero, ¿quién mató a Olivia? Ella se suicidó porque tenía cárcel. Figue estaba al tanto de su condición, así que le proporcionó una alta dosis de morfina para evitarle dolor. Agatha los descubre, pero prefiere no compartir los detalles con los demás.