Jameela Jamil, la actriz que interpretó a Tahani Al-Jamil en “The Good Place” y a Titania en “She-Hulk: Attorney at Law”, también fue convocada para la cuarta temporada de “You”, sin embargo, rechazó la oportunidad. La comediante, presentadora de televisión, modelo, escritora y activista británica de 38 años contó sus razones para no formar parte de una de las series más populares de Netflix. A continuación, te comparto lo que dijo en el podcast de Penn Badgley.

La actriz que también participó en producciones como “The Great British Bake Off”, “Patoaventuras”, “The Misery Index”, “How to Build a Girl”, “Legendary”, “American Dad!”, “Big City Greens”, “Harley Quinn”, “Jurassic World: Campamento Cretácico” y “Animaniacs” reveló durante su aparición en Podcrushed que tiene un trauma infantil profundo.

LA RAZÓN POR LA QUE JAMEELA JAMIL RECHAZÓ UN PAPEL EN “YOU”

En el episodio 37 de la serie de podcasts presentada por Penn Badgley, Jameela Jamil contó rechazó la oprtunidad de participar en la temporada 4 de “You” debido a las escenas de sexo.

“Creo que nunca he sido alguien a quien le ha gustado objetivarse personalmente. Pero esto también se debe a que tengo mucho trauma sexual infantil profundo. Así que creo que eso nunca estuvo en mis manos. Todavía uso faldas pequeñas o una blusa con escote, pero de vez en cuando. Pero, en general, me siento bastante protectora conmigo misma de esa manera. De no hacer escenas de sexo”, explicó.

Asimismo, agregó: “De hecho, se suponía que iba a hacer una audición para la temporada más reciente de tu serie. Se suponía que mi personaje era bastante sexy y me retiré del casting porque soy muy tímida con cualquier cosa sexy”.

Jameela Jamil como Tahani Al-Jamil junto a Eleanor Shellstrop (Kristen Bell) en la serie "The Good Place" (Foto: NBC)

EL PEDIDO DE PENN BADGLEY DE REDUCIR LAS ESCENAS DE SEXO EN “YOU”

En el mismo podcast, Penn Badgley, quien interpreta a Joe Goldberg en la serie de Netflix que prepara su quinta y última temporada, indicó que habló con Sera Gamble, la creadora del programa, para que disminuyeran las escenas de sexo.

“La fidelidad en todas las relaciones, incluido mi matrimonio, es importante para mí”, explicó el actor de 37 años. “Llegué al punto de que no quería hacer más escenas de sexo. Entonces le dije a Sera: ‘Mi deseo sería hacer. Pasar de 100 a cero’. Pero firmé este contrato. Me inscribí en esta serie. Sé lo que hice. No puedes sacar este aspecto del ADN de la serie. Entonces les pregunté: ‘¿Cuántos menos puedo hacer?’. Tuvo una respuesta bastante positiva. Volvieron con una reducción fenomenal”.

Al escuchar esto, Jameela Jamil admitió que se arrepiente de no haber aceptado el papel en la cuarta temporada de “You”.