James Gunn, el director de “Guardianes de la Galaxia vol. 3″ (Guardians of the Galaxy Vol. 3) y también de las películas anteriores de la saga tiene muy claro lo que podría pasar si en algunos años se realiza otra cinta sobe los famosos superhéroes. Y es que “Guardianes de la Galaxia 3″será la última cinta en la que Gunn esté detrás de las cámaras.

Así lo demostró el director estadounidense en una entrevista con la página web sensacine cuando le preguntaron si tenía en mente algún director para que esté a cargo de una próxima película de Guardianes de la Galaxia.

“No tengo en mente a nadie para que pueda dirigir una próxima película de Guardianes de la Galaxia, ya que creo que si hubiera otra solo funcionaría si el director le aporta su propia personalidad y hace algo diferente. Creo que tratar de hacer una película que tenga el tono (refiriéndose a su estilo) probablemente termine siendo un fracaso. Así que creo que realmente lo que importa es que el artista (director) haga lo que es fiel a sí mismo y que no se trata solo de coger la historia e imitar esto (estilo de James Gunn). No puedes porque no funciona, otras películas lo han intentado y no lo han logrado”.





¿Qué películas del Universo Cinematográfico de Marvel ha dirigido James Gunn?

James Gunn es un director estadounidense muy conocido por haber dirigido algunas de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Entre ellas las tres cintas sobre los Guardianes de la Galaxia.

Guardianes de la Galaxia se encuentra en Disney Plus.

Guardianes de la Galaxia Vol. 2 está en Disney Plus.

Avengers: Infinity War puedes verla en Disney Plus.

Avengers: Endgame está en Disney Plus.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special se encuentra en Disney Plus.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 está en Disney Plus.





“Guardianes de la Galaxia Vol.3″





¿Cuándo se estrena “Guardianes de la Galaxia Vol.3″ en Perú?: la película está en los cines de Perú desde el 4 de mayo del 2023.

la película está en los cines de Perú desde el 4 de mayo del 2023. ¿Cuál es la duración de “Guardianes de la Galaxia Vol.3″?: la cinta tiene una duración de 150 minutos.

la cinta tiene una duración de 150 minutos. ¿De qué trata “Guardianes de la Galaxia Vol.3″?: Los Guardianes que se caracterizan por proteger a la Galaxia de diferentes enemigos, en esta cinta van a tener que enfrentarse a muchos enemigos para poder proteger a uno de sus miembros, quien se encuentra entre la vida y la muerte.

Los Guardianes que se caracterizan por proteger a la Galaxia de diferentes enemigos, en esta cinta van a tener que enfrentarse a muchos enemigos para poder proteger a uno de sus miembros, quien se encuentra entre la vida y la muerte. Reparto de “Guardianes de la Galaxia Vol.3″: Chris Pratt (Peter Quill / Star-Lord), Zoe Saldaña (Gamora), Dave Bautista (Drax el Destructor), Vin Diesel (Groot), Bradley Cooper (Rocket), Karen Gillan (Nebula), Pom Klementieff (Mantis), Elizabeth Debicki (Ayesha), Sean Gunn (Kraglin Obfonteri), Sylvester Stallone (Stakar Ogord), Will Poulter (Adam Warlock) y Chukwudi Iwuji (Alto Evolucionador).





Tráiler de “Guardianes de la Galaxia Vol.3″









