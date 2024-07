En un sorprendente desarrollo, el jueves se filtraron los primeros adelantos de la segunda parte del capítulo 262 del manga Jujutsu Kaisen, manteniendo a miles de seguidores en suspenso con las revelaciones impactantes que presenta. El regreso de un personaje querido ha provocado un gran revuelo entre los fans, quienes han expresado tanto su entusiasmo como su sorpresa ante este inesperado acontecimiento. Sin embargo, la noticia también trae consigo sentimientos encontrados, ya que hay rumores de que Yuta podría enfrentar un destino trágico para abrir paso a Itadori, sumiendo a la comunidad en una mezcla de emociones mientras esperan con ansias la publicación oficial del capítulo.

El universo de Jujutsu Kaisen sigue manteniendo en vilo a su audiencia con cada nueva entrega, desatando especulaciones y teorías entre los seguidores que ansían descubrir el destino de sus personajes favoritos. El surgimiento de los spoilers completos del capítulo 262 ha provocado un intenso debate en las redes sociales y comunidades de fanáticos, quienes no pueden contener su impaciencia por conocer todos los detalles de esta última entrega.

¿Qué pasó en la segunda parte del capítulo 262 de Jujutsu Kaisen?

El capítulo retoma la pelea entre Yuta/Gojo vs. Sukuna. Por un momento el hechicero piensa que podría tener una ventaja por encima del rey de las maldiciones, sin embargo, este termina siendo superado al darse cuenta de que a pesar de haber poseído el cuerpo de su maestro, no es suficiente para explotar sus habilidades al 100%, lo que provoca que la maldición, pese a ya no tener dos brazos, termine dando varios golpes.

Jujutsu Kaisen, manga 262 - parte 2 (Foto: Inventario Oculto)

En medio de la pelea, Sukuna se da cuenta de la debilidad de Yuta y como este no puede usar todas las habilidades de Yuta, pero tras razonar bien las cosas se percata que el verdadero plan de su contrincante es lanzarle un vacío púrpura, por lo que se propone detenerlo antes de ser atacado.

Jujutsu Kaisen, manga 262 - parte 2 (Foto: Inventario Oculto)

Pero para la sorpresa de Sukuna, un intercomunicador entra a su expansión de dominio, este es controlado por Inumaki, quien usa su habilidad vocal para detener los movimientos del rey de las maldiciones. ¿Podrá Yuta acertar su ataque final?

Jujutsu Kaisen, manga 262 - parte 2 (Foto: Inventario Oculto)

Jujutsu Kaisen - Sinopsis oficial

“Jujutsu Kaisen” sigue la historia de Yuji Itadori, un estudiante de secundaria en Sendai con un talento deportivo innato que evita el equipo de atletismo debido a su aversión al deporte. Opta por unirse al Club de Investigación de lo Oculto para pasar más tiempo con su abuelo en el hospital, quien le deja dos mensajes antes de morir. Interpretando estos mensajes como la idea de que todos merecen una muerte digna, Itadori se enfrenta a un hechicero y se hace con un talismán que atrae criaturas surgidas de emociones negativas.