Quienes vieron “Crepúsculo” de seguro recuerdan a todos los personajes que aparecieron a lo largo de las cinco películas de fantasía romántica, que llegaron a la pantalla grande entre 2008 y 2012. Si bien, la historia se centró en Bella Swan y Edward Cullen, las grandes interpretaciones del resto de actores dejaron muy satisfecha a la audiencia; sin embargo, pocos se imaginarían que uno de los integrantes del elenco casi renuncia antes de terminar las grabaciones. Nos referimos a Kellan Lutz, quien dio vida a Emmett Cullen.

Sí, así como lo leíste, el hermano del protagonista, quien se caracteriza por tener una fuerza sobrenatural, ser muy gracioso, indiscreto, jovial, juguetón y burlón, estuvo a punto de no aparecer en “Amanecer” Parte 1 y, obviamente, en “Amanecer” Parte 2, cuarta y quinta entrega, respectivamente.

En el caso que esto hubiera ocurrido, ¿te imaginas cómo se habría desarrollado la trama? Debido a la sorpresa que ha originado esta información, el propio histrión estadounidense, nacido el 15 de marzo de 1985, dio a conocer por qué casi abandona la película en medio de las grabaciones.

En "Crepúsculo", Emmett Cullen es fuerte, tiene veinte años ,pero su aspecto no es muy juvenil (Foto: Summit Entertainment)

¿POR QUÉ KELLAN LUTZ CASI RENUNCIA A EMMETT CULLEN DE “CREPÚSCULO”?

Kellan Kutz reveló por qué casi no aparece en las dos últimas entregas de la saga. Según él, había una poderosa razón que lo llevó a pensar en dejarlo todo antes de comenzar a rodar “Amanecer”, la cual se dividió en dos largometrajes.

“Estaba feliz de estar allí en ‘Crepúsculo’. Pero a medida que avanzaban las otras películas y solo teníamos que esperar, casi no hago los filmes de ‘Breaking Dawn’ porque estaba como: ‘Chicos, mentalmente necesito estar haciendo algo’ y fue agotador”, comenzó a decir durante una entrevista al podcast “The Twilight Effect”, presentado por Greene, quien dio vida a su hermana Alice Cullen, y Melanie Howe.

No solo eso, el hecho de esperar varias horas sentado con maquillaje, mientras le llegaba su turno fue todo un desafío haciendo que pierda el interés en un proyecto que lo había apasionado.

“Solo tengo una vida y si solo vivo hasta los treinta, solo pasé un par de meses [esperando en el set]. Mi agente dijo: ‘¿Pero todo el dinero que estás ganando?’ y yo digo: ‘No puedes llevártelo contigo. Realmente no me importa el dinero. He trabajado lo suficiente. Estoy agradecido de que hayamos hecho las películas’. Pero llegó al punto en que mi pasión, el brillo en mis ojos ya no estaba allí y eso es preocupante cuando te enamoras de lo que haces”, señaló.

En "Crepúsculo", el color de ojos de Emmett Cullen pueden variar de negro a dorado (Foto: Summit Entertainment)

KELLAN LUTZ VENÍA DE HACER PELÍCULAS DE ACCIÓN

La incomodidad de Kellan Lutz se habría originado porque él venía de hacer la miniserie de televisión “Generation Kill”, la cual se rodó en Sudáfrica con escenas muy activas y llenas de acción.

El haber pasado de un nivel intenso a uno donde tenía un papel más pasivo porque desempeñaba un rol secundario en “Crepúsculo” lo habría hecho pensar de tal manera. Por fortuna, al final desistió de esa idea.