Dirigida por Takehiko Shinjo y Takeo Kikuchi, “Kimi ni Todoke: Llegando a ti” (“From Me to You: Kimi ni Todoke” en inglés) es una serie surcoreana de Netflix que sigue a una estudiante de escuela secundaria que por su apariencia sombría siente que no puede encajar. No obstante, un extrovertido compañero de clases se acerca a ella para cambiar su vida.

El live-action protagonizado por Sara Minami y Oji Suzuka se basa en el manga escrito e ilustrado por Karuho Shiina, que se publicó en 2006 y terminó en 2017, con un total de 30 volúmenes recopilatorios. El mismo que inspiró una serie de anime y una película en 2010.

El elenco de “Kimi ni Todoke: Llegando a ti” lo completan Kaito Sakurai, Rinka Kumada, Riho Nakamura, Naho Toda, Hiroyuki Hirayama, Shohei Miura y Jin Suzuki. Mientras que Naomi Satoh es la productora ejecutiva.

Sara Minami y Oji Suzuka son los protagonistas de la serie surcoreana "Kimi ni Todoke: Llegando a ti" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “KIMI NI TODOKE: LLEGANDO A TI”?

De acuerdo con la sinopsis oficial, en “Kimi ni Todoke: Llegando a ti”, “Sawako Kuronuma, apodada ‘Sadako’ por sus compañeros dado su parecido a Sadako Yamamura, siempre se ha expresado mal, o mejor dicho no sabe cómo hacerlo. Su mejor intento de una amable sonrisa es fácilmente confundido con un gesto psicótico o la cara del más aterrador espíritu maligno, impidiendo esto durante toda su vida que la gente conozca su dulce e inocente carácter.

Pero Shota Kazehaya, un compañero de clases de Sawako, al que no le importa lo que piensen los demás, se acerca a ella y empieza a cambiar la vida de la protagonista, ya que provoca que otros estudiantes también le presten atención”.

¿CÓMO VER “KIMI NI TODOKE: LLEGANDO A TI”?

“Kimi ni Todoke: Llegando a ti” se estrenará en Netflix el 30 de marzo de 2023, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “KIMI NI TODOKE: LLEGANDO A TI” POR PAÍS?

México, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 2:00 a.m.

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 3:00 a.m.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 4:00 a.m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 5:00 a.m.

España: 9:00 a.m.

TRÁILER DE “KIMI NI TODOKE: LLEGANDO A TI”

ACTORES Y PERSONAJES DE “KIMI NI TODOKE: LLEGANDO A TI”

Sara Minami como Sawako Kuronuma

Oji Suzuka como Shota Kazehaya

Kaito Sakurai como Ryu Sanada

Rinka Kumada como Ayane Yano

Riho Nakamura como Chizuru Yoshida

Naho Toda como Yoko Kuronuma

Hiroyuki Hirayama como Kitao Kuronuma

Shohei Miura como Kazuichi Arai

Jin Suzuki como Kento Miura

Atsuhiro Inukai como Toru Sanada

Kanon como Ume Kurumizawa

Kosuke Suzuki como Soichi Jounouchi

Junpei Yasui como Genji Sanada

Erika Mabuchi como la madre de Shota Kazehaya

Tetta Sugimoto como el padre de Shota Kazehaya