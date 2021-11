“Hawkeye” arribó a Disney Plus en medio de una gran expectativa para profundizar en la historia de Clint Barton tras “Avengers: Endgame”, donde sus combates le han costado la pérdida de un oído. Pero también para presentarnos a un nuevo personaje del MCU: Kate Bishop (Hailee Steinfeld), una universitaria que de niña quedó impactada por este héroe.

Tras el estreno de la serie de Disney Plus, los fanáticos de Marvel pudieron conocer el trabajo que hizo la producción para introducir en la historia un musical de Broadway. En la historia, Barton se encuentra en la ciudad de Nueva York porque ha sido invitado a ver un musical sobre Steve Rogers. A partir de este elemento del guion, el equipo creativo de “Hawkeye” enfrentó el singular desafío de crear un musical de gran escala dentro de la serie. Finalmente, consiguieron un buen resultado, pues muchas fans han alabado el número que se presenta.

Un tema aparte es la música de la obra ficticia de la serie, que está creada por el reconocido dúo de compositores Marc Shaiman y Scott Wittman, creadores de títulos icónicos como Hairspray, Smash y El regreso de Mary Poppins. Mira la letra a continuación.

Captura de pantalla del musical de los Vengadores de "Hawkeye" (Foto: Marvel Studios/ Disney+)

CANCIÓN COMPLETA DEL MUSICAL “ROGERS THE MUSICAL” DE “HAWKEYE”

Estribillo: Help us win! Save us all from the state we’re in

Capitán América: Things look dark but I know this can’t be the end.

Estribillo: There’s a future I know that With the strength you bring us we’ll rise again Avengers unite cause we’ve all got to hear you say

Capitán América: I could do this all day!

Estribillo: Save the City Save us all from the sate we’re in The Hulk is incredible Smashing things up While Iron Man takes to the sky Captain America’s strong And that Thor is a god And Lord knows they’re easy on the eyes! Black Widow’s a knockout who can knock you out! And when Ant-Man flies you won’t hear a sound!

Capitán América: Get the Tesseract. The battles just begun

Black Widow: We’ll conquer the Chitari

Iron Man: Then get schwarma when we’re done!

Hawkeye: Just how are we to fight them

Capitán América: We’ll fight them as a team, Natasha that’s your queqe Then Hawkeye hit the bullseye there’s no better shot that you! Tony you’ve got nukes to catch Be careful not to crash. And Hulk you know the magic word is

Estribillo: Hulk you know the magic word is- Hulk you know the magic word is!

Hulk: Smash! Smash! Smash!

Estribillo: City’s trashed when you take your bow. We’ll blame you then, but you’re good for now! Avengers unite! Cause we’ve got to hear you say

Capitán América: I can do this all day!

CANCIÓN COMPLETA DEL MUSICAL “ROGERS THE MUSICAL” DE “HAWKEYE” (TRADUCIDA AL ESPAÑOL)

Estribillo: ¡Ayúdanos a ganar! Sálvanos a todos del estado en el que estamos

Capitán América: Las cosas se ven oscuras, pero sé que este no puede ser el final.

Estribillo: Hay un futuro, sé que con la fuerza que nos traes, nos levantaremos de nuevo. Los vengadores se unen porque todos tenemos que escucharte decir

Capitán América: ¡Podría hacer esto todo el día!

Estribillo: Salva la ciudad Sálvanos a todos del estado en el que estamos Hulk es increíble Rompiendo cosas Mientras Iron Man toma el cielo El Capitán América es fuerte Y que Thor es un Dios ¡Y Dios sabe que son agradables a la vista! ¡Black Widow es un nocaut que puede noquearte! ¡Y cuando Ant-Man vuela, no escucharás ningún sonido!

Capitán América: Consigue el Tesseract. Las batallas acaban de comenzar

Black Widow: Conquistaremos el Chitari

Iron Man: ¡Entonces consigue schwarma cuando hayamos terminado!

Hawkeye: ¿Cómo vamos a luchar contra ellos?

Capitán América: Lucharemos contra ellos como un equipo, Natasha, esa es tu pregunta. Entonces Hawkeye dio en la diana, ¡no hay mejor tiro que tú! Tony, tienes armas nucleares que atrapar. Ten cuidado de no chocar. Y Hulk, sabes que la palabra mágica es

Estribillo: Hulk, sabes que la palabra mágica es... ¡Hulk, sabes que la palabra mágica es!

Hulk: ¡Aplastar! ¡Aplastar! ¡Aplastar!

Estribillo: La ciudad está destrozada cuando haces la reverencia. Te culparemos entonces, ¡pero estás bien por ahora! ¡Los Vengadores se unen! Porque tenemos que escucharte decir

Capitán América: ¡Puedo hacer esto todo el día!