“How I Met Your Father” es el spin-off de uno de los sitcoms más famosos, “How I Met Your Mother”. La serie se lanzó en el 2022 y, pese a no tener el recibimiento esperado, fue renovada para una segunda temporada que llegará dentro de poco. Sin embargo, puede que la adaptación no dure tanto como su versión original y aquí te explicamos por qué.

El programa de Star Plus y Hulu se estrenó en enero de este año, e invierte la posición de donde se cuenta la historia. En lugar de ser un padre (Ted), que le cuenta a su hija cómo conoció a su madre, esta vez es la mamá (Sophie) quien relata la historia.

En esta ocasión, la versión adulta de la protagonista es retratada por Kim Catrall (a quien recordarán por ser Samantha en “Sex and the City”), mientras que Hillary Duff representa a la versión más joven.

La segunda temporada del programa se estrenará el 24 de enero de 2023, pero puede que no llegue a tener las nueve temporadas de “How I Met Your Mother”.

LA DECISIÓN DE “HOW I MET YOUR FATHER” QUE PODRÍA HACERLA DURAR MENOS QUE “HOW I MET YOUR MOTHER”

Posiblemente, “How I Met Your Father” no tenga la misma duración de “How I Met Your Mother” debido al panorama reducido de pretendientes que tiene Sophie. Al inicio de la serie, Sophie le dice a su hijo que conoció a su padre la noche de la fiesta de compromiso de Sid y Hannah. Esto reduce mucho las posibilidades, porque los únicos presentes fueron Jesse, Sid, Ian, Drew y Charlie.

Dado que algunos de ellos están siguiendo sus propios caminos y sería demasiado complicado hacerlos salir, la lista se reduce aún más.

Hulu filtró cuatro imágenes de lo que será la segunda temporada de "How I Met Your Father" (Foto: Hulu)

En contraste, en “How I Met Your Mother” el misterio de quién era la madre titular tenía una amplia red de posibilidades: como no había límite para quién podía ser, solo tenía que ser alguien que hubiera estado con el personaje principal Ted.

Dado que la serie original tuvo nueve temporadas, emitiéndose entre 2005 y 2013, el spin-off femenino no llegaría a tantas renovaciones. Hay cierta cantidad de entregas que se pueden realizar sin parecer forzado.

¿CUÁNTO DURARÁ “HOW I MET YOUR FATHER”?

Para poder darle un cierre adecuado a los arcos de cada personaje y sin extenderlo más de lo necesario, consideramos que “How I Met Your Father” durará, aproximadamente, cuatro temporadas. Claro, en caso de que no la cancelen antes.

Además, algunas opciones de padre tendrían que estar más adelante, ya que las relaciones establecidas en la temporada 1 tendrían que deshacerse y tener suficiente tiempo para que los personajes sientan que pueden seguir adelante. Algo poco probable.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “HOW I MET YOUR FATHER”