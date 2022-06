¿Cuántos Óscar tiene Winona Ryder? Hasta 2022, la actriz estadounidense todavía no ha ganado una estatuilla dorada. Sin embargo, esto no quiere decir que la estrella de “Stranger Things” no haya tenido una gran carrera en el cine y la televisión. La intérprete de Joyce en la serie de Netflix, además, estuvo cerca de conseguir un Premio Óscar cuando tenía tan solo 23 años.

Poco le faltó a Winona para recibir un Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Sucedió en 1994 bajo la categoría de Mejor actriz de reparto. Esa época fue clave para el crecimiento de la artista, además de que había estado bajo la dirección de Martin Scorsese, una experiencia que marcó su trayectoria.

De esta manera, fue con “La edad de la inocencia” (1993) que Winona Ryder estuvo a poco de ganar un Óscar. La cinta fue dirigida por Scorsese, basada en la novela homónima de Edith Wharton, y tuvo entre sus protagonistas a Daniel Day-Lewis y Michelle Pfeiffer. La película ahora está disponible en una plataforma de streaming. Aquí te contamos todos los detalles.

Winona en una escena de "La edad de la inocencia" (Foto: Cappa Productions)

¿DE QUÉ TRATA “LA EDAD DE LA INOCENCIA”?

La película “La edad de la inocencia” se centra en el triángulo amoroso de Newland Archer, May Welland y Ellen Olenska, en Nueva York durante la década de 1870. El primero es un joven abogado que está comprometido con May, una mujer educada para cumplir con todos los estereotipos de la época: ser buena esposa y estar dentro del mejor círculo social.

Mientras que Ellen es todo lo contrario: libre, con ganas de experimentar y gozar de la vida. La condesa, sin embargo, regresa al seno familiar tras dejar Europa abandonando a un esposo agresor e infiel. Su retorno generará una gran revuelta en los círculos aristocráticos más respetados y conservadores de Estados Unidos.

La llegada de Ellen, además, será un flechazo para Newland, quien se enamora sin remedio de la prima de su prometida. Olenska también llegará a un punto sin retorno: se ilusionará con el abogado a pesar de ir en contra de las buenas costumbres de su familia.

De esta manera, la cinta revisará todas las tesituras de ese trío que se forma en el centro de una de sociedad muy característica de su época. Newland y Ellen, a pesar de los prejuicios y los mandatos de esos años, intentarán vivir su pasión.

Daniel Day-Lewis y Michelle Pfeiffer en la película (Foto: Cappa Productions)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA EDAD DE LA INOCENCIA”?

Daniel Day-Lewis como Newland Archer

Michelle Pfeiffer como Ellen Olenska

Winona Ryder como May Welland

Miriam Margolyes como Manson Mingott

Geraldine Chaplin como Sra. Welland

Michael Gough como Henry van der Luyden

Richard E. Grant como Larry Lefferts

Mary Beth Hurt como Regina Beaufort

Robert Sean Leonard como Ted Archer

Norman Lloyd como Sr. Letterblair

Alec McCowen como Sillerton Jackson

Siân Phillips como Sra. Archer

Carolyn Farina como Janey Archer

¿CÓMO VER “LA EDAD DE LA INOCENCIA”?

La película “La edad de la inocencia” ya se encuentra disponible en la HBO Max, la plataforma de streaming que tiene otros títulos protagonizados por Winona Ryder como “Beetlejuice”, “Mujercitas”, “Inocencia interrumpida”, entre otras.

Newland y Ellen viviendo su amorío a escondidas (Foto: Cappa Productions)

TRÁILER DE “LA EDAD DE LA INOCENCIA”