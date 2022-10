Los libros son la mejor forma de dejar viajar sin salir de casa y vivir aventuras inimaginables, además que mientras disfrutas de esas historias es probable que tu imaginación se desarrolle al máximo porque en tu mente va a aparecer cada uno de los escenarios que en la publicación se describe.

Por tal motivo, cuando una saga obtiene su adaptación cinematográfica es fabuloso, ya que va permitir a los fanáticos poder ver en pantalla grande cómo son esos lugares que se mencionan en los capítulos de ese libro que se volvió su preferido.

Por ello, el próximo estreno de la película de ‘La escuela del bien y del mal’ (The School for Good and Evil) es uno de los más esperados de octubre. La cinta está basada en una saga de libros juveniles que cuenta las aventuras de dos amigas que llegan sin querer a esa institución, pero que son separadas y para su sorpresa colocadas en lugares muy diferentes a sus personalidad o tal vez no.

Para conocer más de esta cinta, a continuación, te contamos la fecha de estreno, el argumento de la película, la plataforma de streaming donde va a estar y el elenco que participa en el largometraje.





¿De qué trata ‘La escuela del bien y del mal’?

La película es una adaptación de la saga de novelas juveniles homónimas de Soman Chainani. La cinta trata sobre la amistad de Sophie (amante de los cuentos de hadas) y Agatha (alma de bruja), quienes son secuestradas y llevadas a Gavaldon, posteriormente son trasladadas a La Escuela del Bien y del Mal.

Al llegar al lugar, las adolescentes son separadas y ello va a ocasionar que su amistad empiece a peligrar porque van a tener que elegir entre ser heroína o tal vez volverse villana, situación que a ninguna agrada.





¿Cuándo se estrena ‘La escuela del bien y del mal’?

La adaptación cinematográfica está disponible en una plataforma muy popular desde el 19 de octubre de 2022.





¿En qué plataforma de streaming vas a poder ver ‘La escuela del bien y del mal’?

La película estará en Netflix, así que si eres fan de la saga y deseas ver la adaptación es mejor que contrates el servicio pronto. La plataforma tiene un costo de 24,90 soles (básico), 34,90 soles (estándar) y 44,90 soles (premium).





Ficha técnica de ‘La escuela del bien y del mal’





Título: The School for Good and Evil

Estreno: 19 de octubre del 2022

País: Estados Unidos

Director: Paul Feig

Guion: David Magee y Paul Feig

Basada en: La escuela del bien y del mal de Soman Chainani

Reparto de ‘La escuela del bien y del mal’

Sofia Wylie (Agatha)

Sophia Anne Caruso (Sophie)

Laurence Fishburne (maestro de la escuela)

Michelle Yeoh (profesora Emma Anemone)

Jamie Flatters (Tedros)

Kit Young (Rafal)

Kerry Washington (profesora Clarissa Dovey)

Charlize Theron (Lady Lesso)

Cate Blanchett (narradora/voz del historiador)





Tráiler de la segunda temporada de ‘La escuela del bien y del mal’









¿Cuántos libros tiene la saga de ‘La escuela del bien y del mal’

La saga escrita por Soman Chainani tiene seis libros, los cuales ya han sido publicado y se encuentran disponibles en varias librerías alrededor del mundo. A continuación, te contamos cuáles son:

La escuela del bien y del Mal.

Un mundo sin príncipes.

El último para siempre.

En busca de la gloria.

El cristal del tiempo.

Un Rey verdadero.