‘La escuela del bien y del mal’ (The School for Good and Evil) es una película que se encuentra en Netflix y está basada en la saga del mismo nombre, la cual ha sido creada por Soman Chainani (escritor estadounidense).

La saga está conformada por siete libros, los cuales son: La escuela del bien y del mal (2013), Un mundo sin príncipes (2014), El último para siempre (2015), El manual de Ever Never (2016), Misiones de gloria (2017), Un cristal del tiempo (2019) y Un verdadero rey (2020).

Por tal motivo, las personas que les gustó la historia y desean saber más sobre el tema se preguntan si la plataforma de streaming está pensando en realizar la adaptación cinematográfica del segundo libro.

¿‘La escuela del bien y del mal’ tendrá segunda parte?

La secuela del libro se llama ‘Un mundo sin príncipes’ (A World Without Princes) y fue publicada en el 2014. La publicación tiene nuevamente como protagonistas a Sophie and Agatha, quienes está en la villa de Gavaldon y ahora ‘La escuela del bien y del mal’ se llama ‘La escuela para chicas y chicos’.

¿De qué trata ‘La escuela del bien y del mal’?

La película es una adaptación de la saga de novelas juveniles homónimas de Soman Chainani. La cinta trata sobre la amistad de Sophie (amante de los cuentos de hadas) y Agatha (alma de bruja), quienes son secuestradas y llevadas a Gavaldon, posteriormente son trasladadas a La Escuela del Bien y del Mal.

¿En qué plataforma de streaming vas a poder ver ‘La escuela del bien y del mal’?

Ficha técnica de ‘La escuela del bien y del mal’

Título: The School for Good and Evil

Estreno de la película: 19 de octubre del 2022

País: Estados Unidos

Director: Paul Feig

Guion: David Magee y Paul Feig

Reparto de ‘La escuela del bien y del mal’

Sofia Wylie (Agatha)

Sophia Anne Caruso (Sophie)

Laurence Fishburne (maestro de la escuela)

Michelle Yeoh (profesora Emma Anemone)

Jamie Flatters (Tedros)

Kit Young (Rafal)

Kerry Washington (profesora Clarissa Dovey)

Charlize Theron (Lady Lesso)

