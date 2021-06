Una de las series más exitosas de todos los tiempos y que transcendió generación tras generación fue “Little House on the Prairie” o también conocida en Latinoamérica como “La Familia Ingalls”. Se caracterizó por narrar la historia de supervivencia de una familia muy humilde pero hubo un hecho que llamó la atención de los seguidores de esta producción y que tuvo como protagonista a Michael Landon.

Esta serie fue transmitida por la cadena televisiva NBC de los Estados Unidos entre 1974 a 1983 y estuvo ambientada en 1870 y se basó en los libros de Laura Ingalls Wilder.

El director de esta producción fue Michael Landon quien también se desempeñó como uno de los principales actores de la serie.

¿QUÉ OCURRIÓ?

La NBC decidió cancelar la serie y se lo hizo saber a Landon quien estuvo en total desacuerdo con ello por lo que recomendó que Little House on the Prairie continuase con sus historias.

Precisamente, “Confessions of a Prairie B*tch”, las memorias de la actriz Alison Arngrim, quien interpretó a Nellie Oleson se destaca que fue increíble como el programa llegó a tener tanta acogida por el público.

La familia Ingalls se convirtió en una de las producciones favoritas del público.

“Nadie, quiero decir, nadie, excepto quizás una persona, pensó por un instante que (el programa) sería el fenómeno que resultó ser”, se leía en las memorias.

“Obviamente, el viejo loco Michael Landon estaba muy por delante de todos nosotros en este caso, pero no creo que ni siquiera él anticipó este nivel de ‘culto’ mundial”, agregó.

Debido a la cancelación de “Little House of Prairie” por la NBC, Michael Landon hizo notar su molestia. Esto lo resalta Melissa Gilbert, quien hizo el papel de Laura, en sus memorias, Prairie Tale. Allí indicó que todos fueron sorprendidos cuando comenzaron a difundirse rumores sobre la cancelación del programa.

“Le pregunté por teléfono a Mike (Landon) y le pregunté si habíamos cancelado”, se lee en las memorias.

“Dijo que no había recibido una llamada oficial de la cadena, pero que había escuchado que Little House no figuraba entre los programas de la alineación de otoño de NBC”, añadió.

La casa donde se realizaron las grabaciones de la serie La Familia Ingalls.

Pero cuando el actor y director Landon recibió esta confirmación de que el programa llegaría a su fin, se indignó con NBC por no haberse comunicado con él, pese a haber trabajado con la compañía durante muchos años.

“Para cuando llamé a Mike, él había hecho su propio trabajo de reconocimiento y estaba furioso porque nunca había recibido una llamada telefónica oficial del presidente de NBC, Brandon Tartikoff, ni de nadie más en la cadena, informándole el destino del programa”, contó Gilbert.

LA VENGANZA

Landon aprovechó que se grababan los capítulos finales de la serie para planificar un escarmiento hacia la cadena por la decisión adoptada.

El capítulo final de la serie se tituló “La última despedida”, donde un urbanizador se acerca a Walnut Grove que asegura ser dueño de todo el terreno y exige que su se retiren de su propiedad pero los habitantes se resisten a esto y deciden dinamitar sus propias casas.

MIchael Landon fue el protagonista de la exitosa serie La Familia Ingalls (Foto: NBC)

“Ese fue el jodido de Mike con la red”, dijo Gilbert.

“No quería dejar nada atrás. Los platos de televisión y películas tienden a reciclarse con el tiempo, y ninguno de nosotros quería que el Mercantile de Oleson se usara en alguna otra producción y que otras personas recorrieran lugares donde muchos de nosotros habíamos crecido”, finalizó.