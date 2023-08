“La gran seducción” (“The Great Seduction” en inglés) es una película mexicana de Netflix dirigida por Celso R. García que narra la historia de un pequeño pueblo que se une para convencer, con mentiras y artimañas, a un médico que se quede de manera permanente, y así salvar su olvidado hogar.

La industrialización terminó con la actividad económica en la isla pesquera de Santa María del Mar, por lo que varios han optado por marcharse en busca de una mejor vida. Solo quedan 120 habitantes, quienes cada mes cobran un cheque de la Oficina de Desempleo. Sin embargo, ese dinero apenas les alcanza para subsistir.

Después de que su novia abandona la isla, Germán (Guillermo Villegas) moviliza al pueblo para conseguir que la empacadora de pescado se instale en Santa María del Mar. Para conseguirlo, necesitan convencer a un doctor de mudarse ahí, ser más 250 habitantes y una fuerte suma de dinero.

Germán, Ana y otros pobladores investigando al médico en la película "La gran seducción" (Foto: Netflix)

LO QUE PASÓ AL FINAL DE “LA GRAN SEDUCCIÓN”

A pesar de las cartas que envían a varios médicos, no obtienen respuesta. No obstante, encuentran al Dr. Mateo Suarez (Pierre Louis), quien es enviado al pueblo como castigo por un mal comportamiento tras no conseguir el puesto al que aspiraba en el hospital. Los habitantes se preparan para recibir al médico y empieza “La gran seducción”.

No solo se esfuerzan por hacer el pueblo más acogedor y atractivo, también investigan a Mateo para conocer sus gustos y convencerlo de quedarse a vivir en Santa María del Mar. Al descubrir que le gusta el fútbol americano, forman un equipo y fingen que es el principal deporte del lugar.

Mateo no quiere mudarse, pero no tiene otra opción. Aunque le dan la casa más moderna del pueblo y le dejan billetes en el puerto para que los encuentre, el médico no extraña la ciudad, la comida y a su novia. Sin embargo, Germán trata de brindarle todo lo que necesita, gracias a que tiene intervenido su teléfono. Incluso evita que tengan demasiados pacientes.

Mientras seducen al médico para conseguir su objetivo, se ponen en contacto con la empacadora, que envía a un encargado para evaluar el lugar. Con ingenio, los habitantes le hacen creer al visitante que son más de 250 personas, que tienen un médico permanente y el dinero que les solicitaron.

La empacadora es la única oportunidad para reactivar la economía del pueblo, así que los habitantes están dispuestos a todo para conseguir el contrato. Sin embargo, tras conocer a Mateo empiezan a sentir remordimientos por engañarlo. Ana (Yalitza Aparicio) es la primera en dar un paso al costado, pero promete no revelar la mentira.

Germán pescando con Mateo para convencerlo de quedarse en el pueblo en la película "La gran seducción" (Foto: Netflix)

¿Mateo se queda en Santa María del Mar?

El plan también incluye presentar a otro supuesto médico interesado en quedarse el pueblo, y “La gran seducción” finalmente funciona. No obstante, cuando el Dr. Mateo Suarez decide quedarse en Santa María del Mar, Germán le dice que ya no será necesario porque firmaron contrato con el otro médico.

Desilusionado, Mateo se prepara para volver a la ciudad, pero antes se despide de Ana, quien le revela todo el engaño. Tras la traición de su novia con su mejor amigo, Mateo ya no puede soportar otra mentira, así que decide confrontar a Germán, quien en ese momento está negociando con el señor Hernández.

Cuando Mateo está a punto de abandonar la isla se encuentra con el hombre que todos los días llevaba a su vaca en su lancha y tras una sincera conversación comprende que debe quedarse en ese lugar que se esforzó mucho por conquistarlo.

Al final de “La gran seducción”, Mateo se convierte en el médico permanente del pueblo, la empacadora de pescado firma el contrato con Santa María del Mar y todo empieza a mejorar: los habitantes tienen trabajo, Ana reabre la escuela y la novia de Germán, al igual que otros familiares de los habitantes, regresan al pueblo.