CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “La maravillosa historia de Henry Sugar” (“The Wonderful Story of Henry Sugar” en su idioma original), cortometraje de fantasía de Netflix Basado en el cuento de 1977 del mismo nombre de Roald Dahl, narra la historia de un hombre rico que se propone dominar la habilidad para hacer trampa en el juego. La película comienza con Roald Dahl explicando que Henry Sugar es un hombre rico y soltero de 41 años. Además, especifica que heredó su riqueza de su padre y que no se casa porque no quiere compartir su dinero con su esposa.

Henry, al igual que otros ricos, nunca ha trabajado y busca aumentar su fortuna con distintos métodos: invertir en acciones, comprar terrenos y obras de arte, hacer apuestas y trampas. Tras conducir desde Londres al campo para visitar a William W, el protagonista de “La maravillosa historia de Henry Sugar” entra en la biblioteca y encuentra el texto: “Un informe sobre Imdad Khan, el hombre que ve sin ojos, por el Dr. ZZ Chatterjee, diciembre de 1935, Calcuta”.

LO QUE PASÓ AL FINAL DE “LA MARAVILLOSA HISTORIA DE HENRY SUGAR”

El Dr. Chatterjee relata la historia de Imdad Khan, un anciano que acude al Lords and Ladies Hospital para que los médicos le cubran el rostro. El hombre asegura que puede ver sin sus ojos, habilidad que adquirió tras muchos años de entrenamiento y que muestra en un teatro ambulante.

Para que los escépticos le crean, recurre a los doctores como prueba de que no hace trampa. El Dr. Chatterjee y sus colegas lo ayudan y esa noche acuden al Salón del Palacio Real, donde disfrutan del espectáculo. Más tarde, le pide a Imdad Khan compartir su secreto en un libro.

Imdad Khan cuenta que luego de unirse a un teatro ambulante, escuchó acerca de un gran yogui que podía levitar en el aire. Cuando encuentra a su discípulo este se niega a llevarlo con su maestro, pero Khan lo sigue y conoce al yogui, quien le arroja un ladrillo. A manera de disculpa, acepta enseñarle a concentrarse en un solo elemento. Tras años de repetir el ejercicio, Khan logra ver cosas sin utilizar sus ojos.

Al día siguiente, el Dr. Chatterjee busca a Khan con la intención de utilizar sus conocimientos para ayudar a los ciegos y sordos, pero descubre que el anciano ha fallecido. Por su parte, Henry Sugar queda maravillado, se roba el libro y decide practicar el ejercicio que realizó Khan para hacer trampa en el juego de azar e incrementar su fortuna.

En "La maravillosa historia de Henry Sugar", Imdad Khan le pide a los médicos que cubran sus ojos para demostrar que su habilidad es real (Foto: Netflix)

Henry, ¿logra dominar la habilidad de Imdad Khan?

Después de practicar cinco veces al día durante varios meses, el protagonista de “La maravillosa historia de Henry Sugar” consigue enfocarse en una cosa durante cinco minutos y adivina la carta desde el reverso, pero se tarda cuatro minutos, así que continúa practicando para reducir el tiempo.

Tres años y tres meses después, finalmente lo logra, pero eso no lo hace feliz, ya que a pesar de que consigue grandes ganancias, no siente la emoción de realizar una apuesta sin saber si ganará o perderá. Por lo tanto, decide lanzar el dinero que ganó por su balcón, lo que provoca un alborto.

Un oficial de policía se presenta ante Henry y le sugiere donar su dinero en lugar de arrojarlo a la calle. Desde ese momento, empieza a viajar por todo el mundo, ganando dinero para construir hospitales y orfanatos con ayuda de su contador John Winston.

Al final de “La maravillosa historia de Henry Sugar”, se revela que Henry murió a los 63 años debido a una embolia pulmonar tras ganar más de £644 millones y dejar 21 hospitales y orfanatos en todo el mundo. Además, Winston contactó a Roald Dahl para que escribiera sobre su organización, pero sin revelar el verdadero nombre de Henry Sugar.