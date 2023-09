¡Al fin! “La Monja 2″ ya se encuentra en los cines, la película es considerada una de las cintas de terror más esperadas del 2023. El largometraje pertenece al “Universo de El Conjuro”, saga que está compuesta por siete películas y con esta secuela ahora tendrá ocho historias de terror que para entender mejor se debe ver en un orden específico.

El estreno de la secuela ha estado rodeado de mucha expectativa, ya que algunos fanáticos de The Conjuring Universe no estuvieron muy felices con la primera porque consideraban que no era muy terrorífica a comparación de otras películas de la franquicia. Por tal motivo, mucho se consultan: ¿“La Monja 2″ es más terrorífica que la primera? A continuación la respuesta y algunos Spoilers.

¿”La Monja 2″ es más terrorífica que la primera?

Así es y probablemente eso es porque aunque al inicio no vemos en un mismo escenario a Maurice y a la hermana Irene, los clips que cuentan la situación en la que se encuentra cada uno hace que no se sienta forzado. Asimismo, ver la forma en la que ocurren los asesinatos de algunos personajes que tuvieron la mala suerte de encontrarse con Valak hace que te lleves grandes sustos y luego cómo Maurice descubre que está poseído gracias a la hermana Irene ocasionará que te mantengas al filo de tu asiento de principio al fin.

¿Qué ocurre con Valak, la hermana Irene, Maurice y quiénes son los nuevos personajes? | SPOILERS

Si ya viste la primera, entonces recuerdas que al final se descubre que Maurice, personaje también conocido como el francés y que salva a la hermana Irene en la cinta al parecer estaría poseído por Valak, bueno en la secuela conocemos que eso es cierto y también que debido a ello han empezado a ocurrir asesinatos en algunas ciudades de Europa y los afectados son personajes relacionados con la iglesia.

Por ello, deciden buscar nuevamente a la hermana Irene para que averigüe sobre lo que sucede y ella acepta contra su voluntad. Para sorpresa otra monja llamada Debra decide acompañarla, a pesar de que se caracteriza por ser muy rebelde y no tener aún muy clara su fe.

Es así como llegan al lugar donde ocurrió el último asesinado que resulta ser un Padre quemado y descubren que también estuvo presente un joven llamado “El francés”, descubriendo de esa forma que el demonio escapó aquella vez y utiliza al hombre para poder trasladarse.

Por tal motivo va en busca de un amigo en la iglesia para que la ayude a averiguar que es lo que Valak desea, a la par tiene visiones que le sirven de guía para poder luchar nuevamente contra ese ser maligno.

Por tal motivo, cuando llega al internado donde trabaja Maurice y lugar que oculta una reliquia que tiene relación con Santa Lucía y que al parecer la monja desea, no se sorprende del todo cuando el joven se transforma delante suyo y busca la forma de evitar que sea asesinado.

Por otro lado, entre los nuevos personajes tenemos a la hermana Debra, pieza clave en el enfrentamiento, Kata, profesora del internado y su pequeña hija llamada Sophie.

¿”La Monja 2″ tiene escenas postcréditos?

Sí, solamente una y de acuerdo con las personas que ya vieron la película, el clip no aparece al final de los créditos, si no luego de algunos. Esto quiere decir que no debes quedarte hasta el final de todos, pero si esperar algunos minutos después de que acabe la cinta.

