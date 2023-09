Dentro del extenso catálogo de Netflix, se esconden algunas entretenidas películas románticas. Muchas de ellas pasan desapercibidas, pero otras... se convierten en la favorita del público. Tal es el caso del largometraje que te recomendamos hoy.

“La probabilidad estadística del amor a primera vista” (conocida en inglés como “The Statistical Probability of Love at First Sight” o simplemente “Love at First Sight”) llegó al servicio de streaming el pasado 15 de septiembre del 2023 y, en solo 24 horas, se convirtió en la cinta más visualizada por los usuarios.

Desde entonces, más de uno quedó encantado con su historia, haciendo que muchos se pregunten si está basada en algún hecho de la vida real. Lo cierto es que es la adaptación de la obra homónima de Jennifer E. Smith, famosa autora estadounidense.

Dirigida por Vanessa Caswill, la producción está protagonizada por dos talentosos artistas: Haley Lu Richardson, a quien hemos visto en “The White Lotus 2″, y Ben Hardy, estrella de “Bohemian Rhapsody”. En el reparto, los acompañan destacados intérpretes, como Jameela Jamil, Rob Delaney, Sally Phillips y Dexter Fletcher.

¿DE QUÉ TRATA “LOVE AT FIRST SIGHT”?

Esta película narra la historia de Hadley (Haley Lu Richardson) y Oliver (Ben Hardy), dos jóvenes que parecen muy distintos, pero que descubren que tienen mucho en común.

La historia comienza cuando ella, una amante de la literatura, pierde su vuelo con dirección a Londres y, por culpa del travieso destino, conoce de casualidad a un atractivo experto en estadística.

Todo habría quedado en una curiosa anécdota si no fuera porque se vuelven a encontrar en el avión... donde se dan cuenta de que son prácticamente almas gemelas.

Por desgracia, ellos se separan al llegar a su destino y parece imposible que vuelvan a encontrarse en medio del caos. ¿Podrá el destino intervenir para transformar a estos compañeros de vuelo en compañeros de vida?

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “LOVE AT FIRST SIGHT”

¿CÓMO VER “LOVE AT FIRST SIGHT”?

Como mencionamos previamente, “Love at First Sight” está disponible en el catálogo de Netflix. Para disfrutar de la producción, solo necesitas tener tu suscripción activa al servicio de streaming. Accede desde este enlace.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LOVE AT FIRST SIGHT”?