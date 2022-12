Brendan Fraser tuvo un emotivo regreso a la industria del cine con la presentación de su más reciente película, “The Whale”. Su actuación dentro del título dirigido por Darren Aronofsky le ha ganado muchos reconocimientos, entre ellos la nominación a los Globos de Oro. Mientras esto puede ser un gran honor para algunos, para él significa recordar un traumático evento que marcó su vida.

El 12 de diciembre se anunció que Fraser compite por el galardón de “Mejor Actor de una película dramática” en la ceremonia organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Anteriormente, el actor de películas como “George de la Selva” o “La momia”, había asegurado a la revista GQ que no participaría de los Globos de Oro de ser nominado.

“Tengo más historia con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que respeto por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Es por la historia que tengo con ellos”, agregó el miércoles 16 de noviembre. “Y mi madre no crió a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no eso”.

Después de la ovación de, aproximadamente, seis minutos en el estreno de “The Whale” en el Festival de Venecia, era previsible que Brendan Fraser sería uno de los nominados. ¿De donde proviene tanto resentimiento contra los Globos de Oro y sus organizadores? A continuación, te lo contamos.

En su juventud, Brendan Fraser interpretó a Rick O'Connell en la película “La momia” (Foto: Universal Pictures)

LA RAZÓN POR LA QUE BRENDAN FRASER NO ASISTIRÁ A LOS GOLDEN GLOBES

Brendan Fraser no asistirá a los Globos de Oro que se celebrarán el próximo 10 de enero de 2023, debido a la mala historia que tiene con la organización que administra los premios. En el 2018, el actor denunció públicamente que Philip Berk, el entonces presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood lo había acosado sexualmente. Pese a ello, el supuesto agresor permaneció desempeñando sus funciones con normalidad.

El incidente habría ocurrido en 2003, durante un almuerzo en Beverly Hills donde el periodista le tocó la pierna indebidamente.

En otra entrevista para GQ, Fraser confesó que el evento lo marcó significativamente y no podía procesarlo adecuadamente al estar en constante conflicto.

“Me culpaba a mí mismo y me sentía miserable, porque decía: ‘Esto no es nada; este tipo se acercó y tocó un poco’ … me hizo sentir solitario”, le dijo a Zach Baron.

LA RESPUESTA DE LA ASOCIACIÓN DE PRENSA EXTRANJERA DE HOLLYWOOD

Básicamente, no hizo nada. Después de las alegaciones de Brendan Fraser, Philip Berk aseguró que se trataba de “una invención total”. No obstante, reconoció haber escrito una disculpa por el incidente en ese momento. Un poco contradictorio, si me lo preguntan.

Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood hizo lo mínimo en este tipo de casos: efectuar una investigación interna, en la que se concluyó que Berk había “tocado inapropiadamente” a Fraser, pero que “tenía la intención de ser tomada como una broma y no como un avance sexual”. (Gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro).

Prácticamente, justificando su accionar, la APEH mantuvo a Berk como miembro y no fue expulsado hasta que se vio envuelto en otra polémica, esta vez por comentarios racistas.

OTRAS POLÉMICAS ALREDEDOR DE LOS GOLDEN GLOBES

No es la primera vez que los Globos de Oro están en el ojo de la tormenta. El año pasado, ningún canal de televisión quiso emitirlos y la edición de 2021 estuvo a punto de ser cancelada.

El boicot surgió luego de que se sumergiera en un escándalo por indiscreciones éticas y la revelación de que el grupo no incluía miembros afroamericanos con derecho a voto ¿Ustedes verán los Globos de Oro este año?

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “THE WHALE”