El final de la primera temporada de “House of the dragon” dejó impactados y con muchas interrogantes a los espectadores, quienes esperan con ansias la llegada de su segunda entrega. Si bien, la serie de diez episodios incluyó varios saltos temporales, a diferencia de “Game of Thrones”, posiblemente hubiera existido muchos más si es que su creador George R.R. Martin así lo hubiera querido, pues él planteó que empiece 40 años antes de lo que vimos en el episodio uno.

Si su propuesta prosperaba, la precuela habría presentado más saltos en el tiempo, así como la aparición y, por lógica, desaparición de personajes; algo que quizá a algunos seguidores no les hubiera parecido, ya que tuvieron suficiente con lo que vieron. Pero ¿cuál es la razón para que el escritor y guionista estadounidense quisiera que la producción de HBO iniciara cuatro décadas antes?

Laena Velaryon y Rhaenyra Targaryen en sus versiones jóvenes de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿POR QUÉ GEORGE R.R. MARTIN PLANTEABA QUE “HOUSE OF THE DRAGON” INICIE 40 AÑOS ANTES?

Antes de responder esta interrogante, recordemos que el capítulo uno de la primera temporada de “House of the dragon” inicia con los últimos días del largo reinado de Jaehaerys I, quien tras la muerte de sus dos hijos varones convocó a un Gran Consejo para que se decida quién sería su sucesor. Las opciones: Rhaenys Targaryen, hija del original heredero Aemon, y Viserys Targaryen, primogénito del segundo hijo del rey; al final, este último es el elegido.

De haber sido tomado en cuenta el planteamiento del creador, la serie hubiera comenzado 40 años antes de las escenas que vimos en la plataforma de streaming; es decir, cuando los hijos del rey estaban vivos. Aunque su propuesta no prosperó, George R.R. Martin señaló que él buscaba contextualizar más los hechos y ubicar a la audiencia.

“Hubo varias posibilidades para iniciar la precuela. La mía era mi favorita, pero a nadie le gustó”, dijo en una entrevista a Penguin Random House. “Era [40 años antes] con el episodio que habría llamado ‘The Heir and the Spare’, en el que los dos hijos de Jaehaerys, Aemon y Baelon, están vivos; y aunque hay amistad, también existe la rivalidad entre los dos lados de la gran casa”, precisó.

¿CUIDADO, ALERTA DE SPOILER DEL LIBRO! Basándose en su libro, habríamos visto la muerte de Aemon cuando un ballestero de Myr le dispara por accidente en Tarth; más adelante, presenciaríamos a Jaehaerys teniendo que decidir quién se convierte en su nuevo heredero: la hija del hijo mayor que acaba de morir, o es el segundo hijo, que tiene hijos propios.

De haber conseguido que “House of the dragon” comience varias décadas antes, tendríamos que haber visto más salto en el tiempo, pero él era único entusiasmado.

¿CUÁLES ERAN LAS OTRAS OPCIONES PARA INICIAR “HOUSE OF THE DRAGON”?

George R.R. Martin contó que hubo más opciones para el inicio de la precuela de “Game of thrones”. A continuación, las que mencionó.