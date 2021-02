A lo largo de casi cinco décadas, “El Chavo del 8” alegró ininterrumpidamente los hogares de diversos países del mundo, más allá de los hispanohablantes, hasta que fue cancelada. Si bien, los personajes que aparecieron son recordados con mucho cariño, hay algunas cosas que ni los más fanáticos de la serie saben.

Una de esas interrogantes que varios se hacen es el motivo por el que nunca fue revelado el nombre del personaje principal durante los 290 episodios. Pues bien, ya no esperes más que ahora absolvemos esta duda.

El Chavo del 8 es una serie de televisión cómica mexicana creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, producida por Televisión Independiente de México. (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ JAMÁS FUE REVELADO EL NOMBRE DEL CHAVO?

De acuerdo con “El diario del Chavo del 8”, libro que publicó Roberto Gómez Bolaños en la década de los 90 donde revela aspectos del origen de este personaje, el niño sí era huérfano y nunca conoció a sus padres, pues desde muy pequeño fue abandonado en una guardería. Y aunque todos lo conocían como el Chavito, su verdadero nombre era Rodolfo Pietro Filiberto Raffaelo Guglielmi, al menos eso se leía en el texto del afamado Chespirito.

Sin embargo, su identidad jamás fue revelada en la serie televisiva, esto debido a que cada vez que le preguntaban por su verdadero nombre, él sólo alcanzaba a decir “Fili...” y de inmediato era interrumpido por alguien o algún suceso que ocurría en la vecindad.

Lo cierto es que dicha identidad jamás fue confirmada por el propio Chespirito, quien dejó de existir en noviembre de 2014, llevándose ese dato a la tumba. Lo propio hizo su esposa Florinda Meza, quien evitó referirse al tema.

El Chavo del 8 tuvo su último capítulo en enero de 1980 y tenía el título de "La lavadora" (Foto: Televisa)

LOS PROGRAMAS DE CHESPIRITO SALEN DEL AIRE

A inicios de agosto de 2020 se hizo público los conflictos que existía entre Televisa y la familia de Gómez Bolaños, por lo que decidieron terminar con la relación. “Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”, escribió entonces Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante mexicano.

La noticia causó el enojo y tristeza de los seguidores de todas las series de Chespirito e hicieron sentir su malestar en las redes sociales. Florinda Meza también se pronunció sobre el hecho a través de su cuenta de Twitter: “Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público”.

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, escribió.

La recordada doña Florinda criticó la decisión de la televisora, pues “va en contra de sus propios e intereses comerciales” y aseguró que dichos programas “son de culto”. “Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran”, agregó en otro tweet.