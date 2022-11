En el 2002, el autor español Arturo Pérez-Reverte publicó un libro llamado ‘La Reina del Sur’, el cual está inspirado en Sandra Ávila Beltrán (narcotraficante mexicana apodada ‘La Reina del Pacífico’).

Esta historia causó tanta sensación que en el 2019 se lanzó ‘La Reina del Sur’, serie que tiene como protagonista a Teresa Mendoza, una chica mexicana nacida en Sinaloa, y es considerada una de las producciones más caras que ha realizado Telemundo (canal de televisión estadounidense).

Actualmente, la producción cuenta con tres temporadas: la primera temporada se lanzó en el 2011, en el 2019 se estrenó una segunda y en octubre del 2022 llegó la tercera. Las dos primeras temporadas se encuentran en Netflix, pero la tercera solamente se puede ver en Telemundo.

Por tal motivo, muchos desean ver la serie ; sin embargo, aquellos que no cuentan con el canal que la trasmiten no pueden. Por ello, a continuación, te contamos cómo ver ‘La Reina del Sur 3′ si no tienes Telemundo y su horario.





¿Cómo ver ‘La Reina del Sur 3′ por Telemundo de acuerdo con el servicio de cable que tienes?

‘La Reina del Sur′ es una serie que se transmite de lunes a viernes a través de la señal de Telemundo, canal que puedes ver en el canal 20 en Movistar TV (cable), 112 en Movistar TV (satélite), 231 en DirecTV, 112 en Claro TV, 18 en Star Globalcom, 20 (SD) y 33.2 (HD) en Cable Visión.





¿Cómo ver ‘La Reina del Sur 3′ online?

La nueva temporada de la serie se transmitirá en vivo a través del canal Telemundo, pero al día siguiente el capítulo estará disponible por medio la web de ‘La Reina del Sur 3′ y también en la aplicación de Telemundo (Google Play Store, Apple Store, Roku, FireTV, Android TV, Samsung y Xbox).





¿Puedo ver ‘La Reina del Sur 3′ en YouTube?

Sí, Telemundo está subiendo a su canal oficial los episodios de la serie, aunque no se encuentran completos.





¿Qué días se trasmite ‘La Reina del Sur 3′?

La producción se estrenó el 18 de octubre en Telemundo y se transmite de lunes a viernes en el horario estelar del canal. Si por alguna razón no ves el episodio, vas a poder hacerlo al día siguiente por diferentes plataformas.





¿A qué hora se transmite ‘La Reina del Sur 3′?

De acuerdo a Telemundo, la serie se puede ver de lunes a viernes a las 9 p.m. ET / 8 p.m. CT, pero la hora es diferente de acuerdo al país. Por ello, a continuación, te indicamos la hora de estreno según el sitio.

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador a las 8:00 p. m.

Puerto Rico, Venezuela, Chile y Bolivia a las 9:00 p. m.

Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay a las 10:00 p. m.

España 03:00 a. m. del día siguiente.





¿De qué trata ‘La Reina del Sur 3′?

4 años después de los acontecimientos ocurridos en la segunda temporada, ahora Teresa Mendoza (Kate del Castillo) y su hija Sofía están separadas gracias a que Mendoza está en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

Sin embargo, ‘La Reina del Sur’ logra escapar gracias al apoyo de unas personas que a su vez necesitan la ayuda de ella. Por tal motivo, Teresa inicia un viaje alrededor de varios países de Latinoamérica para así también poder reunirse nuevamente junto a su hija Sofía.





Reparto de ‘La Reina del Sur 3′

Kate del Castillo (Teresa Mendoza)

Pêpê Rapazote (Pablo Landero)

Isabella Sierra (Sofía Dantes)

Humberto Zurita (Epifanio Vargas)

Kika Édgar (Genoveva Alcalá)

Emmanuel Orenday (Danilo Márquez)

Lincoln Palomeque (Faustino Sánchez)





Tráiler de la ‘Reina del Sur 3′