“Dead to me” estrenará su tercera y última temporada en Netflix dentro de poco. La serie está protagonizada por Linda Cardellini y Christina Applegate. Esta última ha sorprendido a los fanáticos con el anuncio de su retiro parcial de la actuación por temas de salud.

Durante las grabaciones del programa en agosto de 2021, la intérprete fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad que puede llegar a afectar la capacidad para caminar y, en otros caso, también puede provocar problemas en la visión.

Christina Applegate da vida a Jen Harding, una agente inmobiliaria cuyo esposo muere tras ser atropellado por un desconocido, quien resulta ser la persona menos esperada.

La nueva entrega se estrenará el 17 de noviembre de 2022 en la plataforma de Netflix. Antes de continuar, mira aquí el trailer de “Dead to me”.

LA ÚLTIMA SERIE DE CHRISTINA APPLEGATE

Recientemente, Christina Appleton anunció que “Dead to Me” sería su último trabajo como actriz protagonista debido a su estado de salud. En una entrevista con Variety, explicó que, al grabar la tercera temporada, se dio cuenta que no podría continuar con los complicados horarios y el desgaste físico que requieren las filmaciones, pues exacerbaba su enfermedad.

“Recibí el diagnóstico mientras estábamos trabajando. Tuve que llamarles a todos e informarles. Y después fue necesario aprender qué es lo que podía hacer”, detalló.

Asimismo, aseguró que ya esta interpretación como Jen Harding sería la última, despidiéndose así de casi 50 años de carrera.

“Estoy muy convencida de que esto fue todo”, dijo a la revista.

Esta serie creada por Liz Feldman para Netflix llegará a su tercera temporada y su último capítulo este 2021. Este drama con pinceladas de comedia interpretado por Christina Applegate, Linda Cardellini y James Mardsen cuenta la asombrosa amistad que surge entre Jen y Judy con idas y vueltas (Foto: Netflix)

LA CARRERA DE CHRISTINA APPLETON

Este 15 de noviembre, Christina Appleton hizo su primera aparición pública desde que fue diagnosticada, pues asistió a la inauguración de su estrella en el Hollywood Walk of Fame. Con ayuda de sus compañeros y una silla de ruedas, se mostró muy emocionada por este reconocimiento.

Para darle esperanzas a sus fanáticos, la actriz de títulos como “Up All Night” y “, Anchorman: The Legend of Ron Burgundy”, agregó que continuaría trabajando, pero esta vez en las cabinas de grabación, pues planea prestar su voz para diferentes proyectos. Asimismo, dada la experiencia que tiene en el medio, quiere plasmar sus conocimientos tomando las riendas de la producción.

“Tengo que encontrar un lugar que sea tan adorable como lo fue mi set, donde no piensen que soy una diva al decir: ‘Oye, sólo puedo trabajar cinco horas’”, finalizó.