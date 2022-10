¿Eres fanático de los doramas? Netflix está a punto de estrenar uno de los k-dramas más esperados por los fanáticos de Shinee ya que uno de sus miembros será el protagonista de esta miniserie. No te pierdas el estreno de ‘La Vida Fabulosa’ donde participa Min-Ho. Aquí te contaremos todos los detalles sobre esta producción y algunas curiosidades que te sorprendería saber sobre ella. Si eres Shawol esta nota es para ti.

“La Vida Fabulosa” es una las primeras series originarias de Corea de Sur que se produjeron en el 2022 para Netflix. Este drama romántico narra el trabajo, la pasión, el romance y las amistades de cuatro hombres y mujeres jóvenes que se han incursionado en el rubro de la moda. Aquí podremos ver una mirada ‘realista’ sobre la vida cotidiana de hombres y mujeres modernos que viven en Seúl y siguen una vida de soltero.

¿Cuándo se estrena ‘La Vida Fabulosa’ en Netflix?

Todos de los fanáticos están esperando con mucho entusiasmo el estreno de esta serie desde que se anunició el proyecto. Y es que no es sorprendernos que las producciones donde actua el famoso idol Choi Min-Ho son fabulosas. Claro que recordamos sus trabajos como ‘To the Beautiful You’ o ‘Hwarang: The Poet Warrior Youth’. Es así que los fans de las series coreanas ya no pueden esperar luego de que Netflix haya anunciado la fecha de estreno de ‘La Vida Fabulosa’.

Minho de SHiNee y Chae Soobin serán los protagonistas de la nueva serie ‘La Vida Fabulosa’ o conocida mundialmente como ‘The Fabulous’. Se trata de la nueva serie coreana de Netflix que será estrenada el próximo viernes 4 de noviembre. En esta ocasión nos sumergiremos dentro del mundo de la moda. No te pierdas esta producción que te dejará que te atrapará por completo en su historia.

Min-Ho el famoso integrante de Shinee interpretará al personaje de Ji Woo-min, un joven editor/retocador de fotos independiente. Su personaje es muy popular por su increíble atractivo carísma y apariencia. Sin embargo, una de sus conflictos es que ha perdido el interés en su profesión. Por otro lado, Chae Soobin interpretará Pyo Ji-eun, una gerente de relaciones públicas de una marca de ropa lujosa. Estos serán una de las parejas principales de la series donde surgirá una relación profesional y, quizás, amorosa.





‘La Vida Fabulosa’: ficha técnica





Título: 더 패뷸러스 / The Fabulous / La Vida Fabulosa

더 패뷸러스 / The Fabulous / La Vida Fabulosa Género: Drama, Romance

Drama, Romance Cadena: Netflix

Netflix Temporadas: 1

1 Episodios: 8

Director: Kim Jung Hyun

Kim Jung Hyun Guionista: Kim Ji Hee y Im Jin Sun

Kim Ji Hee y Im Jin Sun Reparto:

Choi Min Ho como Ji Woo Min Chae Soo Bin como Pyo Ji Eun Kim Min Kyu como Shim Do Young Byun Jun Seo como Kang Woo Park Hee Jung como Ye Seon Ho Lee Mi Do Kwon Hae Sung