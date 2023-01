Las películas nominadas a los premios Óscar 2023 fueron anunciadas el pasado 24 de enero. De esta manera, tuvimos una grata sorpresa en las categorías de interpretación: 16 actores han conseguido una nominación por primera vez.

Este es un hecho a resaltar si consideramos que son 20 los intérpretes que lograron una mención. Es decir, solo 4 de ellos ya habían sido considerados en galas anteriores: Cate Blanchett (”TÁR”), Michelle Williams (”Los Fabelman”), Angela Bassett (”Black Panther: Wakanda Forever”) y Judd Hirsch (”The Fabelmans”).

¿Quieres conocer la lista de estas 16 estrellas? A continuación, te revelamos quiénes son todas las leyendas del cine nominadas por primera vez en la 95.ª edición del evento organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

ACTORES NOMINADOS POR PRIMERA VEZ AL OSCAR 2023

1. Jamie Lee Curtis

Parece una locura, pero Jamie Lee Curtis jamás había sido considerada como nominada a los premios Óscar. La artista de la saga “Halloween” actualmente tiene 64 años y compite en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su rol en “Everything Everywhere All at Once” de los Daniels.

Jamie Lee Curtis como Deirdre Beaubeirdra en "Everything Everywhere All at Once" (Foto: A24)

2. Brendan Fraser

A sus 54 años, Brendan Fraser consigue su primera nominación al Óscar tras haber interrumpido su carrera por el delicado caso de abuso que denunció. Ahora, el interprete de obras clásicas como la trilogía de “La momia” y “George de la selva” compite en la categoría de Mejor Actor por su trabajo en la aclamada película “The Whale” de Darren Aronofsky.

Brendan Fraser como Charlie en "The Whale" (Foto: A24)

3. Michelle Yeoh

Michelle Yeoh marca historia al ser la primera actriz asiática en ser nominada como Mejor Actriz en los premios Óscar, desde Merle Oberon (1935). Famosa por “El mañana nunca muere” y “El Tigre y el Dragón”, la celebridad malaya tiene 60 años de edad y compite por su protagónico en “Everything Everywhere All at Once” de los Daniels.

Michelle Yeoh en una escena clave de "Todo en todas partes al mismo tiempo" (Foto: A24)

4. Ke Huy Quan

Uno de los grandes favoritos de la categoría Mejor Actor de Reparto es Ke Huy Quan. Tras ser una estrella infantil en clásicos como “Indiana Jones y el templo maldito” o “Los Goonies”, interrumpió su carrera debido a la falta de oportunidades. Sin embargo, a sus 51 años, ha conseguido varios galardones gracias a su papel en “Everything Everywhere All at Once” de los Daniels.

Ke Huy Quan interpreta a Waymond Wang, el esposo de Evelyn (Michelle Yeoh) en “Everything Everywhere All at Once” (Foto: A24)

5. Brendan Gleeson

La leyenda irlandesa, famosa por “Braveheart”, “Gangs of New York” y la saga de “Harry Potter”, ha conseguido su primera nominación a los 67 años. Brendan Gleeson compite como Mejor Actor de Reparto por su estupendo trabajo en “The Banshees of Inisherin” de Martin McDonagh.

Brendan Gleeson como Colm Doherty en "The Banshees of Inisherin" (Foto: 20th Century Studios)

6. Bill Nighy

Ha tenido que pasar mucho tiempo para que Bill Nighy obtenga una merecida nominación al Óscar. Reconocido por sus roles de villano, en franquicias como “Underworld” y “Piratas del Caribe”, a sus 73 años compite como Mejor Actor por su protagónico en “Living” de Oliver Hermanus.

Bill Nighy como Mr. Williams en la película “Living” (Foto: Lionsgate)

7. Colin Farrell

Colin Farrell tiene 46 años y una trayectoria envidiable en el cine. Es considerado uno de los más grandes intérpretes irlandeses de todos los tiempos y ahora compite en la categoría Mejor Actor por su papel principal en “The Banshees of Inisherin” de Martin McDonagh.

Colin Farrell es el protagonista de “The Banshees of Inisherin” (Foto: 20th Century Studios)

Otros actores nominados por primera vez al Oscar:

Además de las figuras mencionados anteriormente, las siguientes celebridades también gozan del cariño del público y optan por llevarse la gloria con su primera nominación al premio de la Academia:

Ana de Armas. Mejor actriz por “Blonde”.

Mejor actriz por “Blonde”. Andrea Riseborough. Mejor actriz por “To Leslie”.

Mejor actriz por “To Leslie”. Paul Mescal. Mejor actor por “Aftersun”.

Mejor actor por “Aftersun”. Austin Butler. Mejor actor por “Elvis”.

Mejor actor por “Elvis”. Kerry Condon. Mejor actriz de reparto por “Almas en pena de Inisherin”.

Mejor actriz de reparto por “Almas en pena de Inisherin”. Stephenie Shu. Mejor actriz de reparto por “Todo a la vez en todas partes”.

Mejor actriz de reparto por “Todo a la vez en todas partes”. Hong Chau. Mejor actriz de reparto por “La ballena”.

Mejor actriz de reparto por “La ballena”. Barry Keoghan. Mejor actor de reparto por “Almas en pena de Inisherin”.

Mejor actor de reparto por “Almas en pena de Inisherin”. Brian Tyree Henry. Mejor actor de reparto por “Causeway”.